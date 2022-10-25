Blue Water Shipping Türkiye Finans Direktörü Cem Atalay Oldu

Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Atalay, MBA eğitimini University of North Alabama’da (UNA) tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Mavi Jeans USA’nın New Jersey ofisinde Finansal Analist olarak başlayan Atalay, burada 5 yıl çalıştı.

Atalay, 2010 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Novo Nordisk Sağlık Ürünleri şirketinde Nakit Yönetimi ve İç Denetim Uzmanı olarak görev aldı. Yaklaşık 12 yıl boyunca bu firmanın Türkiye ve bölgesel ofislerinde farklı birimlerde çalışan Atalay, en son Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik (SEEMEA & APAC) Kıdemli Hazine Müdürü olarak görev yaptı.