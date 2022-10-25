TÜRDEF ‘’Deniz Kazaları ve Yıpranma Payı’’ Paneli Düzenliyor

TÜRDEF denizcilerin en büyük sorunlarından biri olan ve 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan ‘Denizcilerin yıpranma Payı’ ile ilgili bir panel düzenleyecek. İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde 16 Kasım saat 13.00 ile 17.30 saatleri arasında düzenlenecek panel iki oturumdan oluşacak.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mühendis Sunay Umut Konferans Salonunda yapılacak panel saat 13.00’de protokol konuşmaları ile başlayacak ve ardından birinci oturuma geçilecek.

Moderatörlüğünü Özkan Poyraz’ın yapacağı ilk oturumda ‘Deniz Kazaları’ başlığı adı altında "Deniz Kazaların İncelenmesi, Gemi Çalışanlarını Spor Yapma Alışkanlıkları Ve Bireysel Kazalara Bireysel Kazalara Maruz Kalma Durumu, Denize Düşme Kazalarının İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi Ve Çarmıh Sorunları, Gemi Çalışanlarının Psikolojik Durumlarının Gemi Kazalarına Etkisi" konuları masaya yatırılacak.

Hakan Muran’ın moderatörlüğünde yapılacak ikinci oturumda ise ‘Yıpranma payı’’’ ele alınacak. Bu oturumda ‘Yıpranma Payı Neden Geri Verilmeli, Yıpranma Hakkının Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi, Meslek Hastalıkları Psikosomatizasyon" konuları hakkında bilgi verilecek.

Panel yapılacak soru - cevap bölümünün ardından sona erecek.

Vira Haber