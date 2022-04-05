Haydarpaşa Limanı'nda Karaya Oturan Yük Gemisi Kurtarılarak Ahırkapı'ya Demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

Balık adam ekibi, Mısır'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen geminin ne kadar ve ne şekilde karaya oturduğunun tespiti için su altında inceleme başlattı.

Su altındaki çalışmaların ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanın da görev aldığı kurtarma operasyonu başladı.

Yük gemisi, römorkörler tarafından çekilerek karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

Josco Taicang isimli gemi, su altı incelemesi sonrasında İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, Kurtarma -1, Kurtarma -6, Kurtarma -7, Mehmetçik römorkörleri ve KEGM-3 botunun refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.