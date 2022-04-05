Liebherr Şirketler Grubu 2021'de Yüzde 12,6'lık Bir Artış Kaydetti

Geçen mali yıl, koşullar üreticiler için zor olmaya devam etti. 2021'in ikinci çeyreğinden başlayarak çeşitli hammaddeler, komponentler ve elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandı. Bunun sonucunda fiyatlar arttı, ve küresel tedarik zincirlerinde aksaklıklar meydana geldi. Buna rağmen, Liebherr cirosunu önceki yıla göre belirgin ölçüde artırmayı başardı. Şirketler grubu 13 ürün segmentinden 11'inde ve neredeyse tüm satış bölgelerinde büyüme kaydetti.

Hafriyat Makineleri, Malzeme Elleçleme Makineleri, Zemin Güçlendirme Makineleri, Mobil ve Paletli Vinçler, Kule Vinçler, Beton Teknolojisi ve Madencilik segmentlerinde elde edilen ciro önceki yıla göre yüzde 17'lik bir artışla 8.009 milyon Avro'ya ulaştı. Liman ve Gemi Vinçleri, Havacılık ve Taşımacılık, Dişli Teknolojisi ve Otomasyon Sistemleri, Buzdolapları ve Derin Dondurucular, Komponentler ve Oteller segmentlerinde ise, Liebherr yüzde 3,9'luk bir artış kaydederek 3.630 milyon Avro'luk bir ciro gerçekleştirdi.

Şirketler grubunun geleneksel olarak en fazla satış yaptığı bölge olan Avrupa Birliğindeki cirosu arttı. Hemen hemen tüm AB pazarlarında yüksek büyüme oranları görüldü; özellikle Fransa'daki iş hacmi ortalamanın üstünde bir artış kaydetti. AB'nin dışındaysa, Birleşik Krallık ve başka ülkelerde belirgin bir ciro artışı söz konusuydu. Liebherr'in Kuzey, Orta ve Güney Amerika'daki performansı da iyiydi. Özellikle Brezilya güçlü bir büyüme gösterdi. Öte yandan, şirketler grubu Afrika ve Orta Doğuda bir düşüş yaşadı. Asya ve Okyanusya mali yılı mütevazı bir artışla kapattı.

Liebherr Şirketler Grubunun 2021 yılında elde ettiği net kâr pandemi öncesi düzeyi aşarak 545 milyon Avro'ya ulaştı. Hem işletme kârı hem finansal kâr önceki yıla göre belirgin bir artış kaydetti. 2021 mali yılında çalışanların sayısı da arttı. Liebherr Şirketler Grubunun dünya çapındaki çalışan sayısı önceki yıla göre 1.686 artarak yıl sonunda 49.611'ya ulaştı.

Ar-Ge Yatırımları Her Zamanki Gibi Yüksek

Bir teknoloji öncüsü olan Liebherr Şirketler Grubu, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerdeki teknolojik ilerlemenin biçimlendirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu nedenle, şirketler grubu 2021 yılında araştırma ve geliştirmeye 559 milyon Avro yatırım yaptı. Bu tutarın büyük bir kısmı, yeni ürünlerin geliştirilmesi için harcandı. Birçok üniversite, yüksekokul ve araştırma kurumuyla ortaklıklar kuruldu veya sürdürüldü.

Alternatif tahrik teknolojileri, Liebherr'in yürüttüğü araştırma projelerinin odak noktası olmaya devam ediyor. Tercih edilecek teknoloji konusunda tarafsız bir yaklaşım benimseyen şirketler grubu 2021 yılında hem hidrojenle çalışan yanmalı motorlar ve enjeksiyon teknolojileri hem de elektrikli tahrikler üzerinde çalıştı. Böylece, Liebherr elektrik tahrikli iş makineleri yelpazesine iki yeni beş akslı şasi üzerinde kurulu tamamen elektrikli transmikser, R 976-E ve R 980 SME-E model numaralı iki yeni elektrikli paletli ekskavatör ve LR 1160.1 unplugged ve LR 1130.1 unplugged model numaralı iki yeni akü tahrikli, sıfır emisyonlu paletli vinç ekledi. Liebherr ilk tamamen elektrikli offshore vincini geliştirmeye başlayarak bu ürün segmentinin elektrik dönüşümüne start verdi. Şirketler grubu ayrıca çeşitli ürün serilerini hidrojenlenmiş bitkisel yağları (HVO) yakıt olarak kullanmak üzere hazırladı. Almanya'nın Ehingen ve Kirchdorf an der Iller lokasyonlarında üretilen tüm makineler standart olarak bu iklim dostu yakıtı daha şimdiden destekliyor.

Geliştirme etkinliklerinin bir başka odak noktası, dijitalleştirmedir. Örneğin, enerji tasarrufu sağlayan tazelik koruma ve dijital ağ bağlantı özellikleri olan yeni buzdolapları ve derin dondurucular pazara sürüldü. Ayrıca, birçok ürün segmentinde var olan uzaktan kumanda, otomasyon ve ağ bağlantısı gibi teknolojiler iyileştirildi ve Liebherr'in uzaktan bakım uygulaması genişletildi. Madencilik kamyonları için geliştirilen, otomatik direksiyon desteği sağlayan ve hem sürücünün iş yükünü hem de yakıt tüketimini azaltan iki destek sistemi de dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

Üretim, Satış ve Hizmet Yatırımları

Üretim tesislerine ve küresel satış ve hizmet ağına yapılan yatırımlar, önceki yıla göre 137 milyon Avro artarak 742 milyon Avro'ya ulaştı. Amortismanlar 507 milyon Avro tutarında gerçekleşti. Beton Teknolojisi segmentinde yeni bir üretim tesisi faaliyete başladı: Bulgaristan'ın Plovdiv kentindeki Liebherr-Concrete Technology Marica EOOD, Almanya'nın Bad Schussenried kentinde bulunan Liebherr-Mischtechnik GmbH için transmikser önmontajını gerçekleştirip çelik konstrüksiyonu hazırlıyor. Asya pazarına yönelik faaliyetleri genişletip rüzgâr ve inşaat sektöründeki yüksek talebi karşılamak için, Çin'de komponent üretimi için yeni bir fabrikanın yapımına başlandı. 2022'nin sonunda Dalian'da hizmet girmesi beklenen Liebherr Components (Dalian) Co., Ltd. kule dönüş dişlileri, şanzımanlar ve hidrolik silindirleri üretecek. Ayrıca Hindistan'da yeni bir şanzıman montaj hattı kuruldu. Ek olarak, Almanya'nın Ehingen kentindeki fabrikanın genişletilmesine karar verildi. Üretim kapasitesinin katlanması ve artan mobil ve paletli vinç talebini karşılamak için, genişletme yatırımları 2030 yılına kadar aşamalı olarak devam edecek.

Şirketler grubu aynı zamanda satış ve hizmet altyapısını da genişletmeye devam etti. Avusturya'da Telfs ve Bischofshofen kentlerinde yeni lojistik merkezleri kuruldu, ve Puch/Urstein kentinde iş makineleri için yeni bir satış merkezinin yapımına başlandı. Liebherr ayrıca Almanya'nın Dettingen/Iller kentinde yeni bir yönetim ve tamirat binası kurarak satış ve hizmet altyapısını genişletti. Liebherr (China) Co., Ltd. için Şangay kentinde yeni bir şirket merkezi kuruldu, ve Liebherr'in Panama'daki şirket merkezi de belirgin ölçüde büyütüldü.

2022'ye Bakış

Liebherr Şirketler Grubu 2022 yılına dolu bir sipariş defteriyle girdi. Şirketler grubunun etkin olduğu çeşitli sanayi alanlarında beklenen talep artışı beraberinde yeni fırsatlar getirecek. Bununla birlikte, şirketler grubu Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerini daha şimdiden hissetmeye başladı. Liebherr Ukrayna ve Rusya'daki son durumu devamlı olarak izliyor ve şu anda Rusya'yla ilgili faaliyetlerini uygulanan yaptırımlar doğrultusunda ayarlamaya çalışıyor. Bu arada, pandemi nedeniyle konulan kısıtlamalar, birçok ürün ve hizmet fiyatlarında görülen dik artışlar, bazı hammaddelerin yeterli miktarda bulunmaması, uzman personel bulmakta yaşanan zorluklar ve birçok tedarik zincirinde görülen sıkıntılar nedeniyle belirsizlikler devam ediyor. Ayrıca, vergi ve parasal politika alanlarında alınacak önlemlerin Liebherr Şirketler Grubuna olan etkisi henüz bilinmiyor. Zorlayıcı genel koşullara rağmen, Liebherr yılın geri kalanına ihtiyatlı bir iyimserlikle bakıyor.

Liebherr Şirketler Grubu son yıllık raporunu 4 Nisan 2022 tarihinde yayımlayacak. Raporda ayrıntılı rakamların yanı sıra geçen mali yılda başarılanlara dikkat çeken bir bölüm var. Bir söyleşide Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr, Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr, Philipp Liebherr ve Stéfanie Wohlfarth 2021'le ilgili gözlemlerini dile getiriyorlar.

Liebherr Şirketler Grubunun yıllık raporu: www.liebherr.com/liebherr-annual-report.