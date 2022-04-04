TMMOB GMO 48. Dönem Yönetim Kurulu Belirlendi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) 48. Olağan Genel Kurulu, Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

GMO 48. Olağan Genel Kurulu’nun ardından Piri Reis Ortaokulu’nda gerçekleşen seçimle TMMOB Gemi Mühendisleri Oda Yönetim Kurulu; 7 asil, 7 yedek üye seçilirken Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek; Onur Kurulu için 5 asil, 5 yedek; Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu delegeliği için 19 asil ve yedek delege; TMMOB Yönetim Kurulu için 3 asil üye, TMMOB Denetleme Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Yüksek Onur Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Genel Kurulu Delegeliği için 89 asil üye belirlendi.

48. Olağan Genel Kurul sonrası yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 48. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.

ASİL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan: Ahmet Uzun

Başkan Yardımcısı: Bülent Alnıaçık

Genel Sekreter: Faruk Sarı

Sayman üye: Abdullah Furkan Gemiköz

Üye: Bülent Hüseyinoğlu

Üye: İlham Çelebi

Üye: Ahmet Ünver

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Can Serbest

Ozan Yeşilköy

Semih Mehmet gürbüz

Rahmi Ay

Meral Buldaç Polat

Anıl Hande Yanar

Serdar Şafak