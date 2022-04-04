TMMOB GMO 48. Dönem Yönetim Kurulu Belirlendi
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. GMO 48. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun, Başkan Yardımcısı ise Bülent Alnıaçık oldu.
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) 48. Olağan Genel Kurulu, Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
GMO 48. Olağan Genel Kurulu’nun ardından Piri Reis Ortaokulu’nda gerçekleşen seçimle TMMOB Gemi Mühendisleri Oda Yönetim Kurulu; 7 asil, 7 yedek üye seçilirken Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek; Onur Kurulu için 5 asil, 5 yedek; Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu delegeliği için 19 asil ve yedek delege; TMMOB Yönetim Kurulu için 3 asil üye, TMMOB Denetleme Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Yüksek Onur Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Genel Kurulu Delegeliği için 89 asil üye belirlendi.
48. Olağan Genel Kurul sonrası yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 48. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.
ASİL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan: Ahmet Uzun
Başkan Yardımcısı: Bülent Alnıaçık
Genel Sekreter: Faruk Sarı
Sayman üye: Abdullah Furkan Gemiköz
Üye: Bülent Hüseyinoğlu
Üye: İlham Çelebi
Üye: Ahmet Ünver
YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Can Serbest
Ozan Yeşilköy
Semih Mehmet gürbüz
Rahmi Ay
Meral Buldaç Polat
Anıl Hande Yanar
Serdar Şafak
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