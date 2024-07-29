Hayvansal Ürün İhracatından Milyonlarca Döviz Geliri

Samsun'da hayvansal ürün ihracat işlemlerine bakıldığında 108 ton balık unundan 313 bin 282 dolar gelir, 6 bin 23 ton balık yağından 37 milyon 158 bin 867 dolar ile 568 euro gelir, balık çeşitlerinin ihracatından 13 milyon 354 bin 267 dolar ile 16 milyon 622 bin 23 euro döviz getirisi ile 6 milyon 234 bin 309 Türk Lirası, tıbbi sülük ihracatından 38 bin 500 dolar, 16 bin 500 euro ile 53 bin 530 sterlin gelir, 340 ton deniz salyangozu etinden 4 milyon 195 bin 304 dolar, 16 ton deniz salyangozu kapağından 232 bin 736 dolar, 405 ton baldan, 356 bin 957 dolar ile 1 milyon 170 bin 905 euro, 3 bin 553 ton kanatlı ürünlerden (piliç eti, yumurta) 6 milyon 435 bin 175 dolar ile, 24 bin 896 euro gelir, 31 ton hayvansal yan üründen 334 bin 456 dolar ile 65 bin 716 euro gelir, bitkisel ve hayvansal menşeli sıvı gübreden 14 bin 880 dolar ile 106 bin 280 euro gelir sağlandı. Toplamda 62 milyon 434 bin 426 dolar, 18 milyon 6 bin 888 euro, 53 bin 530 sterlin döviz geliri ile 6 milyon 234 bin 309 TL gelir elde edildi.



Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kapasiteleri

Samsun'da su ürünlerinin yetiştiricilik kapasitelerine bakıldığında denizin kapasitesi 8 bin 506 ton gökkuşağı alabalığı, 5 bin 540 ton levrek ve 148 ton çipura, Derbent ve Boyabat Baraj Göllerinin 6 bin 814 ton gökkuşağı alabalığı, diğer göllerde 30 ton gökkuşağı alabalığı ve 10 ton ise sazan, karadaki havuzların ise yıllık 60 ton sazan kapasitesi mevcut.



Samsun'da 462 bin gıda ve yem maddeleri ihracatı

Gıda ve yem maddeleri ihracatında ise 2023 yılında toplam bin 904 ihracatta 462 bin 516 ton ürün ihraç edildi. Yurt dışına en çok buğday unu 433 bin 833 ton ihraç edilirken, bunu mısır irmiği 12 bin 903 bin ton, fındık ve fındık ürünler 5 bin 628 bin ton, yaş meyve-sebze 4 bin 63 ton, mısır unu 3 bin 288 bin ton, şekerleme ürünleri 258 ton, kuruyemiş 137 ton ve filtre kağıdı 213 ton şeklinde takip etti.

Vira Haber