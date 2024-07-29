Umut Pina Projesi Marmara Denizi’ne Umut Oluyor

Borusan Limanı, Marmara Denizi'nin endemik canlısı pinanın korunması ve bilinirliğinin artırılması adına hayata geçirilen Umut Pina projesini destekliyor. Projenin önemli bir aşamasını çocuklara en küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci aşılanması oluşturuyor. Bu amaçla projeyi yürüten Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın kaleme alarak yavru bir yılan balığının denizlerdeki maceralarını, pinaların deniz ekosistemine katkılarını anlattığı Cam Balık’ın Yolculuğu Umut Pina kitabı çocuklarla buluşturuldu.

Borusan Grubu, Marmara Denizi’nin benzersiz ekosistemini korumak ve tehlike altındaki “Pinna nobilis” türünün bilinirliğini artırmak amacıyla başlatılan Umut Pina projesine tam destek veriyor. Borusan Limanı ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi arasında imzalanan protokol ile üç yıl boyunca sürdürülecek proje kapsamında pinanın tanıtımı için yenilikçi teknolojilerin kullanılması, farklı yaş gruplarına hitap eden kitap, afiş, poster ve broşürler hazırlanarak 7 ili kapsayan etkinlikler düzenlenmesi planlandı. Bu amaçla projeyi yürüten Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın kaleme aldığı “Cam Balık’ın Yolculuğu Umut Pina” kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Borusan Limanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Denizlerde Temizlik, Yarınlarda Umut” sloganıyla Marmara Denizi'nin mavi kalbi Gemlik Körfezi'nde bir farkındalık çalışmasına imza attı. Etkinlikte deniz dibi temizliğinin yanı sıra öğrencilerle çeşitli atölye çalışmaları ve oturumlar gerçekleştirilerek çevre bilinci pekiştirildi. “Cam Balık’ın Yolculuğu Umut Pina” kitabının imza günü düzenlenirken, Prof. Dr. Sarı bu anlamlı kitabı çocuklara hediye etti ve deniz canlıları hakkında bilgiler verdi. Yavru bir yılan balığının denizlerdeki maceralarını anlatan Cam Balık’ın Yolculuğu Umut Pina kitabında, pinaların deniz ekosistemine katkıları, insanların sebep olduğu iklim krizinin ekosisteme verdiği zarar masallaştırılarak anlatılıyor.

2023 yılında Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında destek verilmeye başlanan Umut Pina projesi, kısa sürede büyük bir başarı elde etti. 150 kilometrelik kıyı şeridinde yapılan 300'den fazla dalışla pinalar sayılarak koruma stratejisinin çerçevesi oluşturuldu. Bu sayede Marmara Denizi'nin tamamında pina çalışmaları başlarken, pina ölümlerine neden olan hastalıklar da araştırma kapsamına alındı. İklim değişiminin etkisiyle 2020 yılından itibaren dünya genelinde sadece Marmara Denizi’nde sağlıklı pina popülasyonu bulunuyor. Boyu 120 cm'ye kadar uzayabilen ve 50 yıl kadar yaşayabilen büyük bir midye türü olan pina, bir saatte 6 litre deniz suyunu filtre ederek hem besleniyor hem nefes alıyor hem de denizi temizliyor. Bu sayede, deniz ekosisteminde önemli bir rol oynayarak müsilaj felaketini önlemeye yardımcı oluyor.

Vira Haber