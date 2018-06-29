Hazar Denizi üzerindeki nihai anlaşma Ağustos'ta

Hazar Denizi hakkındaki nihai anlaşmanın ayrıntıları belli oldu. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı tarihten itibaren bir türlü nihai bir anlaşmaya varılamayan Hazar Denizi üzerinde son kararların Ağustos ayında verileceği öğrenildi.

Hazar Denizi yatağına boru hatları döşenmesi, bölgenin askeri faaliyetlerden arındırılması, ülkelerin egemenlik sınırlarının net olarak belirlenmesi gibi konuların taslağının çıkarıldığı ve bu Ağustos ayında taraf ülkelerce imzalanacağı bildirildi. Rusya, Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Kazakistan ülkelerinin Hazar Denizi'ne kıyısı bulunuyor. Özellikle enerji yatakları ve hatları noktasında bu anlaşma büyük önem taşıyor.

22 Haziran'da Rusya'nın devlet bilgilendirme sitesinde Başbakan Dimitri Medmedev tarafından bir çözüm önerisi metni yayınlandı. Sitede ayrıca anlaşma metninin taslağı da yayınlandığı ancak kısa bir süre sonra kaldırıldığı da belirtildi.

Anlaşmada en dikkat çekici husus 14. maddedeki boru hatları meselesi. Orta Asya petrollerinin Rusya üzerinden değil Bakü Tiflis Ceyhan hattı üzerinden taşınması için uzun yıllar girişimler olmuş ancak Rusya ve İran tarafından Hazar Denizi'ndeki belirsizlik bahane gösterilerek engellenmişti. 14. maddeye göre artık bu noktada taraf ülkeler Hazar Denizi'nde boru hatları inşa edebilecek.

Taraf ülkeler daha önce de 2017 yılının Aralık ayında bir araya gelerek Hazar Denizi konusunda önemli bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmanın Aralık 2017'deki Moskova Antlaşması'nın tamamlayıcısı olması bekleniyor.

Vira Haber