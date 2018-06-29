Karkey Pakistan’a karşı haciz davası açtı

Karadeniz Elektrik Üretim AŞ (KARKEY) ile Pakistan devleti arasındaki kriz 6 yıl öncesine dayanıyor. Karaköy’e 2’si yüzer elektrik üreten 4 geminin Pakistan tarafından alı konulması nedeni ile 5 yıl önce yargı yoluna gidildi. Dünya Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID) 5 yıl önce açılan davada kararını geçen yıl ortasında açıkladı. Tahkim mahkemesi Karkey’i haklı bulurken, Pakistan’ı da tarihinin en yüksek tazminatını ödemeye mahkûm etti.

PAKİSTAN ÖDEMEYİ YAPMADI

Geçen yıl Ağustos ayında çıkan karar sonrası Pakistan tarafı ICSID kararının iptali talep etti. Bu başvuru ile birlikte ICSID kararının yürütmesi durdu. Ancak anılan davanın geçen Haziran ayında yapılan duruşmasında, yürütmeyi durdurma kararı ortadan kalktı. Aradan geçen sürede Pakistan tarafı ödeme hükmünü yerine getirmeyince Karkey AŞ Washington'daki Columbia Bölgesi Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

EN YÜKSEK TAZMİNAT

845 milyon dolarlık tazminat ICSID tarihinde verilen en yüksek tazminat cezaları arasında yer alırken, tazminata gerekçe olarak, Pakistan'ın Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan karşılıklı yatırım anlaşmasının maddelerini ihlal etmesi gösterilmişti.

GEMİLERE EL KONULMUŞTU

Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin 2012 yılında açtığı bir soruşturma sonrasında Karkey'e bağlı 4 gemiye el konulmuştu. Mahkemenin soruşturmasının nedeni ise Pakistan eski başbakanı Reza Pervaiz Eşref'in yolsuzlukla kısa süreli enerji anlaşmaları yapıp yapmadığını denetlemek olarak açıklanmıştı. Gemilerden biri 2004 yılında serbest bırakılırken, diğer üç gemi halen Pakistan’da bulunuyor.

15 ÜLKEDE FAALİYET YÜRÜTÜYOR

Karkey, yurt içi ve uluslararası enerji pazarında halen 2 bin 700 megavat kurulu güce sahip 13 yüzer elektrik üreten gemisiyle dünyanın en büyük enerji filosuna sahip bulunuyor. İnşa süreci devam eden ilave 5 bin 300 megavat gücündeki enerji gemileriyle açık denizlerdeki kurulu gücünü 8 bin megavata çıkarmayı hedefleyen şirket, Türkiye, Endonezya, Gana, Lübnan, Mozambik, Zambiya, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere 15 ülkede faaliyet yürütüyor.

Kaynak: Hürriyet

Vira Haber