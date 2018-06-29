Avşa'da fırtınada deniz otobüsü karaya oturdu

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına, tatilcilerin özellikle yaz sezonunda büyük ilgi gösterdiği Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetini artıran fırtına yüzünden birçok ağaç ve elektrik direği devrildi. Cadde ve sokaklar su altında kalırken birçok ev ve iş yerini su bastı.

DENİZ OTOBÜSÜ KARAYA OTURDU

Bu arada, Avşa'dan dün akşam saat 19.30'da İstanbul'a yolcu taşımak üzere, iskeleye yolcularıyla yanaşan 'Murat Reis7' deniz otobüsü fırtına yüzünden karaya oturdu. İçerisinde yolcular bulunan deniz otobüsü, görevlilerin çabalarıyla kurtarılıp iskeleye çekildi.

Vira Haber