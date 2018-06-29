Avusturalya'nın fırkateyn ihalesi BAE Systems’in
Birleşik Krallık firması BAE Systems Tip 26 firkateyn tasarımı ile Avusturalya firkateyn ihalesini kazandı. Tip 26'lar kullanımda olan Anzak sınıfı firkateynlernini 2020 ortalarında yerini alacak.
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Avusturalya firkateyn ihalesi için, BAE Systems, Italiyan Fincantieri ve İspanyol Navantia rekabet ediyordu. BAE’nin tasarımı denizaltı harp özellikleri nedeniyle tercih edildi.
Avustralya geçtiğimiz yıl fırkateyn (Future Frigate) projesi için BAE, Fincantieri ve Navantia ihale çağrısında bulunmuştu. İhaleye davet edilen firmalardan Navantia, 35 milyar dolarlık proje için yeniden tasarlanmış bir F100 teklifi sunarken, BAE, Tip 26 Fırkateyni ve Fincantieri, FREMM fırkateyni ile ihaleye ggirmişti.
Birleşik Krallık firması BAE Systems tarafından inşa edilecek gelecek nesil suüstü muharebe platformları, zorlu suüstü ve denizaltı savunma harbi operasyonlarında kullanılacak.
Vira Haber
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Etiketler : Avustralya, Birleşik Krallık, BAE Systems, firkateyn, Fincantieri, Navantia, gemi, donanma
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