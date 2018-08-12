Hazar Denizi’nin statüsü belli oldu

Hazar Denizi'nin ve altında yatan kaynakların, kıyısı olan ülkeler tarafından kullanılabilmesine olanak tanıyan anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan imza attı. Anlaşmaya göre, kıyısı bulunmayan ülkeler Hazar Denizi'nde asker bulunduramayacak.

Hazar denizinin kıyısı olan ülkeler tarafından paylaşılması ve kullanılabilmesi için 20 yılı aşkın süredir yürütülen müzakereler, liderlerin imzaladığı anlaşmayla nihayetlendi.

Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'ne Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov katıldı.

Hazar’da ekonomi, ulaştırma, çevre, güvenlik ve diğer alanlarda işbirliği konularının ele alınacağı zirvede, geçen yıl aralık ayında Moskova’daki Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısında mutabakat sağlanan Hazar’ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşmaya imzalar atıldı.

Anlaşma taslağına göre, Hazar Denizi’nin dibi ve toprak altı bölgeleri farklı alanlara bölünürken, deniz yüzeyi de deniz sahası, deniz hududu, balıkçılık alanları ve kaynakların kullanımı gibi esaslara göre paylaştırılacak.

Sahilden 15 deniz mili mesafeye kadar olan bölgeler, her ülkenin kendi arazisi olarak kabul edilecek. Bu mesafeye 10 deniz mili eklenerek toplam 25 mil, her ülkenin balıkçılık alanı olarak belirlenecek. Diğer kısımlar ise ortak kullanıma açık, tarafsız bölge olacak.

Kıyıdaş ülkelerin iş birliği ilkelerini ve yasal sorumluluklarını içeren ve beş devlet için eşit şartlar getirdiği vurgulanan taslağa göre, Hazar’ın dibi, yan yana ve karşı karşıya olan ülkeler arasında bölgelere bölünecek.

Hazar denizinin hava sahasının kullanımına ilişkin istişarelere anlaşmanın imzalanmasından sonra da devam edilecek. Ancak, anlaşmayla kıyıdaş beş ülkenin dışında Hazar denizinde yabancı askeri varlıkların bulunması yasaklanacak.

İran, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan, tam bir enerji denizi olan Hazar'dan daha fazla pay alabilmek için 1996 yılından bugüne müzakereler sürdürüyordu. Müzakereler, Hazar'ın deniz mi yoksa bir göl mü olduğu noktasında kilitleniyordu.

Yaklaşık 50 milyar varil petrol ve 9 trilyon metreküplük doğalgaz rezervinin bulunduğu tahmin edilen Hazar'ın, bugün imzalanacak anlaşmada deniz olarak tarif edildiğini ve paylaşımın da buna göre yapıldığını belirtiyor.

NAZARBAYEV: TARİHİ BELGEYİ İMZALAYACAĞIZ

Ev sahibi Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev imzalar atılmadan önce yaptığı konuşmada liderlerin 'tarihi bir olayın katılımcıları' olduklarını söyledi ve "Hazar Denizi'nin statüsü konusunda uzlaşıya varmanın zor olduğunu ve uzun sürdüğünü itiraf edelim. Görüşmeler 20 yıldan uzun sürdü ve tarafların ortak çabalarıyla oldu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de anlaşmanın 'çığır açan bir gelişme' olduğunu belirtip Hazar Denizi'ne komşu ülkeler arasında daha fazla askeri işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Hazar Denizi'yle ilgili 50'ye yakın görüşme yapıldı. Liderlerin katılımıyla bu seviyedeki zirvelerin ise 2002'den bu yana beşincisi düzenlenmiş oldu.

İran: Hazar Denizi, Hazar devletlerine aittir

Anlaşma, Hazar için 'deniz' mi, 'göl' mü ifadesinin kullanılacağı açısından önemliydi zira uluslararası hukukta her iki ifade için farklı yasal düzenlemeler getiriliyor.

Anlaşmada Hazar için 'deniz' ifadesi kullanılsa da, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Grigory Karasin bu hafta başında Kommersant gazetesine açıklamasında 'anlaşmanın özel hukuki statü' tanıyacağını söylemişti.

Kremlin, anlaşma için 'denizin büyük bir kısmının ortak kullanımda kalmasını ancak denizdibi ve yeraltı kaynaklarının bölünmesini öngördüğünü' ifade etmişti.

Anlaşma uyarınca en az paya sahip İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Pazar günü anlaşmanın 'önemli bir belge' olduğunu söyledi ama Hazar Denizi'yle ilgili fikir ayrılıklarına tamamen nokta koymadığını belirtti.

Ruhani, Hazar'a kıyısı olmayan ülkelerin askeri birliklerini bölgeye konuşlandıramayacak olmasını da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Ruhani, "Hazar Denizi yalnızca Hazar devletlerine aittir" dedi.

Vira Haber