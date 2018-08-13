İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi
İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Boğaz’da yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu
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Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi.
Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi.
Ayrıntılar geliyor…
Vira Haber
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