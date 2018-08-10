GEMİSEM’den 'Asbest söküm çalışanı eğitimi'

Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi işlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş Asbest Söküm Uzmanı nezaretinde Asbest Söküm Çalışanları tarafından yapılması zorunludur. Asbest söküm çalışanlarının "Asbest Söküm Çalışanı Eğitim Programı"na katılmış ve belgelendirilmiş olması (Madde-4) ile birlikte işverenin Asbest Söküm Uzman belgesi ve Asbest Söküm Çalışanı belgelerini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü`ne bildirmesi gerekmektedir.

Asbest Söküm Çalışanı Eğitimleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi (GEMİSEM) tarafından Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ kapsamında, 11 Eylül 2018 tarihinde oda merkezinde düzenlenecek.

Eğitim İçeriği:

- Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler

- Asbest ve İnsan Sağlığı

- Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması

- Asbest Maruziyetinden Korunma

- Asbest Sökümünde Çalışma Platformları

- Asbest Atıklarınının Bertarafı

Eğitim Tarihi ve Saatleri: 11 Eylül Cumartesi 2018 / 10:00-18:00

Eğitmen: Alper ŞAL/Asbest Söküm Uzmanı

Eğitim Yeri: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

Eğitim Ücreti: 300 TL

Eğitim Sonunda katılanlara Kurs Bitirme Belgesi verilecektir.

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