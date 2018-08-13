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Sahil Güvenlik Komutanlığına Tuğamiral Kendir atandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına Tuğamiral Kendir atandı

YAŞ toplantısında albay rütbesinden tuğamiralliğe terfi ettirilen Ahmet Kendir Sahil Güvenlik Komutanı olurken, yardımcılığına ise albaylıktan tuğamiralliğe terfi ettirilen Cengiz Fitoz atandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Komutan Yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu albaylar Ahmet Kendir ve Cengiz Fitoz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 10. ile 11. maddeleri gereğince tuğamiral rütbesine terfi ettirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarla Tuğamiral Ahmet Kendir Sahil Güvenlik Komutanlığına atandı, Tuğamiral Cengiz Fitoz ise Kendir’in yardımcılığına getirildi. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 11’inci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Vira Haber

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