Hazar Hattı, Türkiye’yi Orta Asya’ya Bağlayacak

Orta Asya’yı Türkiye’ye doğrudan bağlayacak yeni nakliye rotası Türkiye - Hazar Hattı’nda deneme amaçlı ilk konteyner yolculuğu tamamlandı. Hazar Denizi üzerinden DP World Yarımca’ya yapılan ilk konteyner taşımacılığının başarıyla tamamlanması, Orta Asya'yı Türkiye'ye doğrudan bağlayan yeni nehir-deniz yolunun başlangıcını işaret ediyor. Türkiye’yi stratejik öneme sahip olan Orta Asya Bölgesi’ne bağlayan yeni gemi rotası, kapıdan kapıya teslimatta daha düşük ulaştırma maliyetleri sunarak Türkiye ve Orta Asya ticaretini artırmayı hedefliyor.

KARBON SALINIMINDA YÜZDE 17 DÜŞÜŞ SAĞLAYACAK

P&O Maritime Logistics tarafından, DP World Yarımca ve DP World grup bünyesinde yer alan şirketlerin desteğiyle başlatılacak olan yeni nakliye rotası ilk kez bu pazarlar arasında düzenli konteyner bazlı taşımacılık sağlayacak. Hız ve maliyet avantajı sunan Türkiye – Hazar Hattı, karayolu taşımacılığına göre karbon salınımını %17 oranında düşürüyor. Türkiye – Hazar Hattı, Orta Asya'nın kara ile çevrili bölgelerine daha ileri taşıma sağlamak için belirlediği lojistik ortaklıklarla müşterilere sorunsuz ve geliştirilmiş hizmet sağlayarak daha verimli kapıdan kapıya teslimat sunacak.

2020 yılında Türkiye, Rusya ve Orta Asya arasında yaklaşık 31,2 milyar ABD doları ticaret akışı gerçekleşti. Bölge, Türkiye’nin ihracatının yüzde 6’sını sağlarken Türkiye’nin ithalatının ise yüzde 9,6’sını yapıyor. Türkiye’nin en büyük ticaret partnerlerinden biri olan Rusya ile 2020’de 17,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilirken 4,5 milyar dolarlık da ihracat yapıldı. Bu pazarların Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmasıyla birlikte, P&O Maritime Logistics, DP World Yarımca aracılığıyla Hazar Denizi’ndeki Aktau & Türkmenbaşı limanlarına Rusya nehir sistemleri ile direkt ulaşım sağlayarak, Türk şirketleri ile bölge arasında daha yakın ticaret bağlantılarını gerçekleştirmek için ideal bir rota oluşturdu.

P&O Maritime Logistics'in Çoklu Taşıma Gemisini (MCV) kullanacak olan yeni hat, ağırlıklı olarak endüstriyel makineler, inşaat malzemeleri, tekstil, kozmetik, beyaz eşya ve mermer gibi konteynerli ürünleri taşıyacak. Bunun yanı sıra dökme yük ve proje kargoları için uygun hizmeti sağlayacak. DP World Yarımca'nın son teknoloji konteyner terminali, süper post panamax rıhtım vinçleri ve elektrikli kauçuk tekerlekli gezer vinçler (e-RTG) gibi özel çözümler sunması ve 1,3 milyon TEU kapasitesi ile şu anda İzmit Körfezi'nin ve Türkiye'nin en büyük terminallerinden biri olması, deneme yolculuğu sırasında son derece hızlı bir gemi dönüşü sağlaması ve hizmetin verimliliğine önemli bir katkı sağladı.

“YENİ DENİZ YOLUYLA PAZARDA DAHA REKABETÇİ OLACAĞIZ”

DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, Türkiye-Hazar Hattı’nın yüklerin hareketini daha akıcı ve daha az maliyetli hale getirdiğini söylerken sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, Rusya ve Orta Asya arasındaki ticaret ağları hakkındaki bilgimizle, müşterilerimizin bu pazarlarda daha rekabetçi olmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Bu bölgeler arasındaki ticaretin artmasının ardından yeni deniz yolunun açılması, bu pazarlarda faaliyet gösteren firmalar için önemli bir avantaj sağlayacak.”

“DEMİRYOLUNA KIYASLA YÜZDE 15 DAHA HIZLI VARIŞ SAĞLAYACAK”

P&O Maritime Logistics CEO'su Martin Helweg şunları söyledi: “Türkiye, Rusya ve Orta Asya arasındaki ticaretin verimliliğini artırmak için muazzam bir potansiyel var. P&O Maritime Logistics, bu güzergahta hareket eden mal türlerine uygun olan hem dökme yük hem de konteyner yük taşıma kabiliyeti nedeniyle uygun bir yapıya sahip. Kara taşımacılığı, taşımacılık sektörünün toplam karbon emisyonlarının %95'ini oluştururken, bu yeni nehir-deniz bazlı rota, daha uygun maliyetli ve çevre dostu kargo taşımacılığı sunacak. Bu çözümle, müşteriye tır taşımacılığına kıyasla maliyette ortalama %10-20 tasarruf sağlarken konteyner başına karbon emisyonlarını %17 veya 0,5 ton azaltabilecek. Bunun yanı sıra kargoyu demiryoluna kıyasla %15 daha hızlı bir şekilde varış noktasına ulaştırarak müşterilerimize pek çok avantaj sağlayacağız.”

Vira Haber