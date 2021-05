Deniz Salyası, Deniz Suyu Arıtan Tesisi De Vurdu

Deniz suyundan içme suyu elde edilen tesiste deniz salyalarının kum filtrelerini tıkadığı için su üretiminin sekteye uğradığını söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, eleştiride sınırları aşanlara sert çıktı. Avşa'daki su sıkıntısının giderilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Süleyman Aksoy, sosyal medyada yapılan eleştirilerin sınırları aştığını söyledi. Adadaki su sorununun taşımayla giderilemeyeceğinin altını çizen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, su sorununu çözmek için üç tane kuyu açtıklarını, gerekirse 13 tane de açmaya hazır olduklarını söyledi. Su sıkıntısı nedeniyle yapılan eleştirilere de cevap veren Süleyman Aksoy müsilajın bir doğa olayı olduğunu hatırlatarak turizm sezonu öncesinde yaşanan sıkıntının çözümüyle uğraştıklarını söyledi. Adadaki yazlıkçıların eleştirilerinin hakaret boyutuna ulaştığını da ifade eden Süleyman Aksoy, “Sizde Allah korkusu yok mu, doğal afetin ne olduğunu bilmiyor musunuz” diye konuştu.

“DENİZ SALYALARI KUM FİLTRELERİNİ TIKADI”

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy sosyal medyadan yayınladığı videoda yaşanan sorun ve yapılan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

“Bu bir doğal afet, bir deprem. Denizin altında bir deprem meydana geldi. Denizde salya dediğimiz, denizin ürettiği bir madde, denizin altını tamamıyla kapladı. Denizin altı deniz salyasıyla taş haline geldi, denizin üstünde de salya olarak denizi kirletmiş vaziyettedir. Bu sadece Marmara Adası'nda değil Erdek'te, Bandırma'da, Ayvalık'ta, değişik bölgelerde bu salya çeşitli zararlar vermektedir. Ama bize en büyük zararı su yönünden oldu. Biz içme suyumuzu denizden sağladığımızdan dolayı bize daha büyük zarar vermiş oldu. Tabi ilk günden beri BASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'ın talimatıyla bayramdan 2-3 gün öncesine kadar hummalı bir şekilde kuyu açma çalışmaları yapıldı. Sisteme su verdiğimiz zaman öyle bir şey ki bu deniz salyaları suyu temizleyen kum filtrelerini engelliyor, kapatıyor. Yani gözenekleri kapatıyor ve suyun filtreden geçişi olmuyor. Filtreleri tıkayınca da su üretmemize engel oluyor. Çok şükür şu anda ünitenin bir tanesi tam kapasiteli çalışıyor, Avşa Adamıza bölüm bölüm su veriyoruz. Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre su filtrelerinin ikinci ünitesinde temizliğini yapıyoruz ve akşam itibariyle bu üniteye de suyu vermeye başlayacağız. Bunun haricinde yeni, ek ilave yapmış olduğumuz şebekeler için 10 milyon TL'lik iş yapmışız. Salyayı verdiğin gibi çöpe gidiyor. Onun için yeni yapılan şebekelere su vermedik, şu an onların testi yapılıyor. Bizim de bu aşamada belediye olarak, BASKİ olarak, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye olarak bütün araçlarımız, su tanklarımız milletin emrinde. Biraz sabırlı olmamız lazım ki bu yaşanan bir doğal afet. Bu zaman zarfında duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama bizi böyle belden aşağı, ağır hakaret ve küfrederek eleştirenlere de hakkımı helal etmiyorum. Günü geldiği zaman onlarla bir şekilde bu dünyada olmazsa diğer dünyada görüşeceğiz. Bu kadar ağır hakaret olmaz, bu kadar küfür olmaz. Ben de bir babayım, benim de evlatlarım var, benim de eşim var, çoluğum çocuğum var. Ne yapayım ben? Hanımefendi arıyor biz 'doğal afet' diyoruz. Bize 'B planın var mı' diye soruyor. Yahu doğal afet diyoruz, 'İzmir'de bir boru patlasa bu boruyu yapmak için belli bir zaman gerekiyor' diyoruz. Bize 'orası İzmir' diyor. Böyle densiz insanlarla bu iş olmaz. Burada kimsenin Avşa Adası'nın düzenini bozma hakkı yok. Sistem bu. Biz Büyükşehir olarak, ilçe belediyesi olarak, AK Parti hükümeti olarak gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Bütün esnafımız, bütün vatandaşlarımız, duyarlı vatandaşlarımızın hepsinin içleri rahat olsun. Bizler en kısa zamanda bunu halletmeye çalışacağız. Daha önce bu işi Çarşamba düzelteceğiz dedik ama olmadı. Ama bu akşam itibariyle ikinci üniteye de su almaya başlayacağız. Olmadı mı olmuyor."

“YAZLIĞINIZ VAR DİYE BİZİ REHİN Mİ ALDINIZ”

Başkan Aksoy, çalışmaların başında yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti: "Bunun yanında B, C şıklarını da devreye sokuyoruz. Bu sıkıntı bayram üzerine denk geldi ama biz bayram dahi yapmadık. Allah razı olsun, hepsinin alınlarından öpüyorum personelimiz 24 saat çalıştılar. Ama bu kadar ağır hakarete maruz kaldıkları halde 24 saat çalıştılar. Yardımcı olalım. Biz Adaları seviyoruz, Avşa Adası'nı seviyoruz. Eğer Avşa Adası'nı seven insanlar adaya su gelmedi diye karalayarak hiçbir yere varamazlar. Bakın, binlerce insan sezonu bekliyor, yardımcı olmamız lazım. Eğer sezona girişte su akmadı diyorsan gelme kardeşim, daha ne yapayım ben sana. Biz kıştan beri kapasiteyi artırmak için uğraşıyoruz ve kapasite de arttı. Art niyetli insanlara konum atın buraya gelsinler hangisinin cebinden para çıktı? Hanginiz 1 lira para verdiniz? Bu kadar olmaz yahu. Bizim üzerimize bu kadar hakaretler, bu kadar küfürler edilmez. İnsanların profillerine bakıyorum zaten uçmuşlar. Yani Avşa'da yazlıkları var diye bizi rehin mi aldınız? Benim çalışanımı rehin mi aldın? Gelirsin, ne olduğunu sorarsın, cevabını alırsın. Sosyal medyada yaz, orada yaz, burada yaz. E yazın. Bu iş göstermelik mi? Evet, biz de B ve C planlarını hazırladık. Biz bir hafta zarfında denizde salya olsa da suyu kuyulardan almanın ve fazla kuyu kurmanın yoluna gidiyoruz. Şu anda 3 tane kuyu vurduk, belki 13 tane daha vuracağız, bunu yapacağız."

“SU YOKSA ADAYA GELMEYİN”

Başkan Süleyman Aksoy, "Balıkesir'de Marmara, Avşa, Ekinlik adalarımız var. Burada yaşayan insanlar birbirlerine yardımcı olacaklar" diyerek, şöyle konuştu:

"Bakın 9 aydan beri bu günleri bekliyoruz, sezonun gelmesini bekliyoruz. Art niyetli kişiler, tuzu kurular, kendinden başka kimseye menfaati olmayanlar meydana çıkmaya başladı. Öyle yok, meydan boş değil. Siyasetini yeri geldiği zaman yaparsınız. Buradaki inci-boncukçunun, lokantacının, kafeteryacının, dondurmacının, kağıt helvacının, simitçinin rızkıyla uğraşamazsınız. Yok efendim su yok, gelme o zaman kardeşim. Sen kendinden sorumlusun gelme ya. Ayıp, git başka kulvarda siyasetini yap, terbiyesizlik yapma. Bakın ağır konuşuyorum terbiyesizlik yapma, bu insanların ekmeğiyle oynamayın. Ben bir liste çıkarsam ne insanlara para verdik. Buraya gelenler zamanında neredeydi? Şu anda pandemi var, sıkıntı var. Hoca efendi sen aylığını alıyorsun, gelip burada artistik yapma. Aklı sıra insanları galeyana getirme. Senin niyetin belli. Seni de bulup çıkaracağım."

“BURASI ANA KARA DEĞİL Kİ SU TAŞIYAYIM”

Başkan Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu arada aşırı gerginim. Benim Bandırma ilçe şefim Selçuk hasta 3 gündür uyumadı. BASKİ Genel Müdür Yardımcısını buraya yolluyor adam 3 gün burada hakaretlere maruz kalıyor. Yapıyoruz işte, sorunu gideriyoruz. Sizde Allah korkusu yok mu, doğal afetin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Ha bir grup diyor ya 'başkan bizi kandırıyor' diye. O cesaret varsa belediyeye gel. Gel belediyeye ikinci ünitenin nasıl bir ihale olduğunu, evraklarını göstereyim ben sana, alan firmayı göstereyim ben sana, şu ana kadar yapılan işleri göstereyim ben sana. Yani insanları aklı sıra galeyana getirme. Benim vatandaşım bana inanır. Benim vatandaşım milliyetçidir, Avşa Adası'nı sever, gelen turistleri de sever. Böyle 3-5 kişi vız gelir tırıs gider. Biz ne dersek biter. Yok içeride patlama olmuş, yok arıtma tesisinde patlama olmuş, bütün her şeyler havaya uçmuş. Ayıp bunlar ya. Yahu patlama da olur. Ama şu anda doğayla uğraşıyoruz. Tabi ki üzülüyoruz. Susuz kalmak çok kötü bir şey. Ama ne yapalım? Burası ana kara değil ki gidip Bigadiç'ten, Kepsut'tan, Dursunbey'den tankerlerle su getireyim. Ama sabırlı olmamız lazım."

Vira Haber