Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan İlk Açıklama

Sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Berat Albayrak’ın yerine atanan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gazetecilerin kendisine yönettiği soruları yanıtladı. Sorulara kısa cevaplar veren Elvan, atamanın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Bakan Elvan ‘Öncesinde bilginiz var mıydı?’ sorusuna ise ‘Hayır’ yanıtını verdi. Öte yandan Berat Albayrak’ın sağlık sorunları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda devir teslim töreni olmayacağı belirtildi. Elvan daha sonra gazetecilere teşekkür etti.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

1962 yılında Karaman Ermenek’te dünyaya gelen Lütfi Elvan, çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Hali hazırda AKP Mersin Milletvekili olan Lütfi Elvan, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

Vira Haber