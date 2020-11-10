Yeni Nürnberg – Trieste Demiryolu Bağlantısıyla Güçlü Tedarik Zinciri Hizmeti

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, Avrupa ve Türkiye arasındaki intermodal yük taşımacılığının başlıca operatör şirketlerinden biri olan Çobantur Boltas ile iş birliği çerçevesinde sürdürülebilir tedarik zinciri hizmetlerini güçlendiriyor. Bu kapsamda yeni açılan ve DFDS ’in desteğiyle işletilecek Nürnberg-Trieste doğrudan demiryolu bağlantısıyla Çobantur Boltas, intermodal taşımacılık faaliyetlerini daha da genişletecek.

DFDS Akdeniz İş Birimi, yeni yapılanmalarla güçlü intermodal alt yapısına yeni hizmetler eklemeye devam ediyor. DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, Avrupa ve Türkiye arasındaki intermodal yük taşımacılığının başlıca operatör şirketlerinden biri olan Çobantur Boltas ile iş birliği çerçevesinde yeni açılan Nürnberg- Trieste demiryolu bağlantısı sayesinde sürdürülebilir tedarik zinciri hizmetlerine güç katacak.

YENİ HATLA YENİ ATILIM

Yeni açılan hatla birlikte XX Kasım tarihinde Trieste'den hareket eden ilk tren başarıyla Nürnberg'e ulaştı. Yeni hat, kalkış ve varış noktası Türkiye, Yunanistan ve çevresindeki ekonomik bölgeler olan intermodal taşımacılık trafiğinin bir parçasını oluşturuyor.

Yeni blok yük treni ile Nürnberg, bölgesel ve bölge üstü ön ve ardıl taşıma olanaklarıyla Trieste üzerinden Türkiye'deki Pendik ve Ambarlı limanlarına ve Yunanistan'daki Patras limanına bağlanıyor.

Haftalık tren seferi, 8 adet mega treyler ve 26 adet 45' ft konteyner kapasitesine sahip 4 adet çift bölmeli vagon ve 26 adet tek platformlu vagon grubundan oluşuyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann Nürnberg-Trieste bağlantısını stratejik bir gelişme olarak değerlendirirken şunları söyledi: ”DFDS Akdeniz İş Birimi, intermodal yük taşımacılığının başlıca operatör şirketlerinden biri olan Çobantur Boltas ile iş birliği çerçevesinde yeni Nürnberg-Trieste doğrudan demiryolu bağlantısının işletmeciliğini üstlenerek sürdürülebilir tedarik zinciri hizmetlerini daha da güçlendirmiştir. Mevcut hizmetlerimize stratejik açıdan önem taşıyan yeni bir hizmet daha eklediğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

GÜÇLÜ İNTERMODAL ALT YAPI

Avrupa'nın en büyük entegre nakliye ve lojistik şirketlerinden ve Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Manş Denizi ve Akdeniz'deki önemli yakın sefer operatörlerinden biri olan DFDS, Türkiye ve Avrupa arasında sunduğu Ro-Ro ve İtalya çıkışlı tren bağlantıları ile güçlü bir intermodal alt yapısı sunuyor.

Yeni hatla, DFDS Almanya'nın Köln kentinde bir Intermodal yetkinlik merkezi kurmaya karar verdikten sonra demiryolu çözümleri çalışmalarında da ilerlediğini ortaya koydu. Bu yeni hat, Intermodal yetkinlik merkezinin ve primeRail Gmbh ile ortak girişimin ilk net sonucu olarak hizmete girdi.

Maltepe/İstanbul ve Allersberg/Nürnberg merkezli Türk-Alman lojistik ağı Çobantur Boltas ise yaklaşık 20 yıldır Trieste üzerinden yapılan taşımacılık faaliyetlerini yürütüyor. Yeni hat ve DFDS'in desteği sayesinde yükleme ekonomisinin Yakın Kıyı konseptlerine erken bir aşamada yanıt verdiklerine dikkat çeken Çobantur Yönetim Kurulu üyesi ve Alman Boltas GmbH Genel Müdürü İskender Çobanoğlu, konu hakkında şunları söyledi: "Bu yeni bağlantı ekonomik bölgeler arasındaki esnek ve sürdürülebilir bağlantı çeşitliliğini artırıyor."

Vira Haber