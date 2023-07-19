Haziran ayında elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, haziran ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Bu yılın haziran ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 45 milyon 292 bin 764 ton olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 260 milyon 917 bin 928 ton oldu.

Haziran ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 yükselerek 33 milyon 722 bin 433 tona çıktı.

Deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları yüzde 26,8 azalarak 5 milyon 496 bin 794 ton oldu. Aynı ayda kabotajda taşınan yük miktarı ise yüzde 22,2 azalışla 5 milyon 170 bin 709 ton olarak gerçekleşti.

En fazla yük Kocaeli Bölge Liman Başkanlığında elleçlendi

Söz konusu ayda en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 147 bin 411 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığında yapılırken, burayı 6 milyon 894 bin 430 tonla Aliağa Bölge Liman Başkanlığı, 5 milyon 804 bin 106 tonla İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Deniz yoluyla en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento olarak kayıtlara geçti. Deniz yoluyla en fazla ithal edilen yük cinsinin ise ham petrol olduğu belirtildi.

Deniz yoluyla ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 377 bin 69 tonla Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 8 milyon 323 bin 362 tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Limanlarda elleçlenen sıvı dökme yük miktarında yüzde 8,4 artış kaydedildi.

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda

Haziran ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 1 milyon 102 bin 433 TEU oldu. Ocak-haziran döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 6 milyon 96 bin 76 TEU olarak gerçekleşti.

Elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 841 bin 420 TEU oldu.

Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 1,5 yükselerek 75 bin 642 TEU olarak kayıtlara geçti.

En fazla konteyner elleçlemesi 285 bin 71 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığında gerçekleşti. Bu liman başkanlığını, 182 bin 929 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 176 bin 898 TEU ile Mersin Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Yunanistan, haziranda 107 bin 174 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 51 bin 426 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. En fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltması, 57 bin 145 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteynerler oldu.