Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibinden 200 Kilogram Atık Çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca deniz dibinden 200 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen deniz dibi temizliği, Türkbükü Mahallesi'nden başladı. Belediye bünyesinde görevli 10 dalgıç koyda dalış yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden otomobil lastiği, sandalye, cam ve plastik atıkların da olduğu 200 kilogram çöp çıkarıldı.

Vira Haber