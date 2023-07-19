8. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 2-3 Eylül'de Düzenlenecek
Türkiye’de sadece kadınların katılabildiği ilk yelken kupası özelliğini taşıyan Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası'nın 8'incisi 2-3 Eylül'de yapılacak.
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Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü iş birliğinde Caddebostan Parkuru'nda düzenlenecek.
Bugüne kadar 700 kadın yelkenci ile 50 kurumun katıldığı kupada mücadele edecek sporcular, bu yıla özel Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle 25 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası’nda da yarışabilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Kızı Yelken Kupası, Yelken, Yarış
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