Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesinde Eğitimler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Proje doğrultusunda İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitimi düzenlendi. 29 Eylül Salı günü İMEAK Deniz Ticaret Odası genel merkezinde gerçekleşen eğitim Covid-19 tedbirleri kapsamında 50 kişilik kontenjan ile meclis salonunda yapıldı.

Eğitim projesi kapsamında ilk olarak Amatör Denizci Belgesi Eğitimi düzenlendi. Öğleden sonra ise Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitimi, yine 50 kişilik kontenjan mesafe ve maske kullanımına dikkat edilerek düzenlendi.

İki oturum şeklinde düzenlenen eğitimlerin ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar özel tekne kullanabilme yeterliliğine ve kısa mesafe telsiz belgesine sahip olacaklar.

Vira Haber