Suudi Arabistan’dan Türk Mallarına Ambargo

Suudi Arabistan’ın 1 Ekim’den itibaren Türk mallarına yönelik ambargo uygulayacağı iddiaları, Danimarkalı lojistik devi Maersk’in müşterilerine mail yoluyla ilettiği bir açıklama ile ciddiyet kazandı. Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre, Maersk müşterileriyle şu açıklamayı paylaştı:

“Suudi Arabistan’da tahliye olacak, Türkiye kaynaklı tüm yüklemeler, çeşitli ithalat yasakları ve/veya gümrük işlemlerinde yavaşlatmaya maruz kalacak. Bu bağlamda, birçok yükte terminallerde ciddi beklemeler yaşanabilir veya ithalatçısı tarafından gecikmeli olarak teslim alınabilir ya da bu yüklemeler tamamen gümrüğe terk edilebilir.

Kontrolümüz dışında gerçekleşen bu problemler dahilinde, Türk Ticaret Kanunu Madde 1207 uyarınca gönderilen eşyanın teslimini isteme hakkını kullanmazsa, taşıtan, navlun sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları (demuraj, detention, varış yeri lokal ücretleri ve Türkiye’ye geri iade navlunu dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) taşıyana ödemekle yükümlü olduğunu belirtmek isteriz. Siz değerli müşterilerimize olası zararlarınızı minimuma indirmek adına gerekli gördüğünüz tüm önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi ve detay için Maersk müşteri temsilcilerinizle temasa geçebilirsiniz.”

UTİKAD: SORUNLARIN BÜYÜMESİNDEN ENDİŞELİYİZ

Konuyla ilgili ellerine Suudi Arabistan tarafından resmi bir açıklamanın geçmediğini kaydeden Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener, sorunların büyümesinden kaygı duyduklarını belirtti. Bunun yanı sıra UTİKAD’ın Suudi Arabistan Odalar Birliği Ulusal Lojistik Komitesi Müdürü Faisal A. Alsaleh’a resmi bir yazı gönderdiği öğrenildi.

Dünya gazetesine konuşan Rif Line Lojistik Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Suudi Arabistan’a yük almayı aylar önce durdurmuştuk. Malları bekletiyorlar, konteynerleri açıp mala zarar veriyorlar.”

TİCARET MÜŞAVİRİ: İDDİALARIN ASLI YOK

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mehmet Mücait Arvas sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ambargo iddialarını yalanladı. Ulusal ve uluslararası hukuka uygun olduğu sürece ticaretin engellenmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Arvas şöyle devam etti: “Suudi makamları tarafından da böyle bir şeyin olmadığı teyidi birçok kez alınmıştır. Oluşturulmak istenen olumsuz ve panik havasına itibar edilmemesi, dost ve kardeş halklar arasındaki ticaretin daha da derinleştirilmesine odaklanılması gerektiği düşünülmektedir.”

Vira Haber