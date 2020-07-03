Hem Karadan Hem Denizden Sosyal Mesafe Uyarısı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerin esnetilmesi sonrasında sahillerin vatandaşlara açılmasıyla mesailerinin büyük kısmını, Konyaaltı Sahili açıklarında geçiriyor.

Karadan "atlı polis" ve bisikletli "martı" timlerinin görev yaptığı yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki sahilin açıklarında baştan sona "karakolbot" adı verilen bot, jet-ski ve operasyon botuyla devriye gezen ekipler, vatandaşların koronavirüs önlemlerine uyup uymadığını kontrol ediyor.

Bottan Türkçe, İngilizce ve Rusça, "Sosyal mesafe kuralına uyalım. Birbirimize yaklaşmayalım.", kalabalık plajlarda ise "Maskelerimizi takalım." anonslarıyla halka uyarılarda bulunuluyor. Ekipler, yüzen tatilcilerin yanına giderek bilgilendirme yapıyor.

Vira Haber