İstanbul Boğazı’nın Tarihi Mirası: Anadolu Feneri Hikayesi

1-Anadolu Feneri, İstanbul'un Asya yakasında Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nın birleştiği noktada yer alan deniz feneridir.

2-Anadolu Feneri aynı zamanda, bulunduğu bölgedeki köye de ismini vermiştir.

3- Osmanlı döneminde ahşaptan inşa edilen fener İstanbul Boğazı’na gelecek gemilere rehberlik yapması amacıyla yapılmıştır. Kırım Savaşı sırasında Fransız ve İngiliz gemilerinin boğazın ve Karadeniz'in girişlerini görebilmeleri için yapılmasına karar verilen fener 1856'de Fransızlar tarafından karşı sahildeki fenerle beraber kule kısmı yapılarak işletilmeye başlanmış.1933'de Fransızlara verilen 100 senelik işletme imtiyazı iptal ediliyor ve tamamen Türklere geçiyor.

4- Anadolu Feneri yukarıya doğru daralan bir formda, beyaz taştan ve yuvarlak bir şekilde yapılmıştır.

5- Anadolu Feneri’nin bir özelliği de, orijinal halini koruyabilen ender fenerlerden biri olmasıdır.

6- Deniz seviyesinden yüksekliği 75 metre olan kulenin uzunluğu 20 metredir.

7- Önceleri fitilli gaz yağı lambası ve LPG'li parlak ışıklı manşon lambalar kullanılan fenere ampul ve kristali döndüren motor, sonradan eklenmiştir.

8-Şimdilerde ise 1000 watt'lık elektrik lambaları kullanılmaktadır.

Vira Haber