Kaçak Avcılık Denetim Altında

Bakanlıktan açıklamada, Su Ürünleri Kanunu'nda, yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı etkin bir caydırıcılığın sağlanmasını amaçlayan değişikliklerin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yasalaştığı hatırlatıldı.

6 MİLYON 550 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Denizlerde kanunları uygulamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığının, kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda bu yılın 6 ayında 9 bin 700 denetim gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Denetimlerde, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca yasa dışı avcılıkla elde edilen yaklaşık 600 kasa su ürününe el konuldu. Yaklaşık 1,5 ton canlı deniz patlıcanı ile 1 ton canlı akivades denize iade edildi. Avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 71 gemiye el konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklanan verilere göre 2019'un ilk altı ayında yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan 3262 kişi sayısı 2020'de 1549'a, uygulanan 11 milyon idari para cezası ise 6 milyon 550 bin liraya düştü.

Böylelikle idari ceza miktarının artmasıyla caydırıcılığı da beraberinde getirdi.

Vira Haber