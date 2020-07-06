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Kaçak Avcılık Denetim Altında

Kaçak Avcılık Denetim Altında

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı avcılık yapan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezasının uygulandığı bilgisini paylaştı.

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Bakanlıktan açıklamada, Su Ürünleri Kanunu'nda, yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı etkin bir caydırıcılığın sağlanmasını amaçlayan değişikliklerin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yasalaştığı hatırlatıldı.

6 MİLYON 550 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Denizlerde kanunları uygulamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığının, kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda bu yılın 6 ayında 9 bin 700 denetim gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Denetimlerde, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca yasa dışı avcılıkla elde edilen yaklaşık 600 kasa su ürününe el konuldu. Yaklaşık 1,5 ton canlı deniz patlıcanı ile 1 ton canlı akivades denize iade edildi. Avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 71 gemiye el konuldu." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklanan verilere göre 2019'un ilk altı ayında yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan 3262 kişi sayısı 2020'de 1549'a, uygulanan 11 milyon idari para cezası ise 6 milyon 550 bin liraya düştü.

Böylelikle idari ceza miktarının artmasıyla caydırıcılığı da beraberinde getirdi.

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Vira Haber

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