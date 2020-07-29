Yerli Sahil Güvenlik Botları Geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı için kullanılacak 122 sahil güvenlik botu, yerli üretim mottosu esas alınarak Antalya Serbest Bölgede inşa edilecek.

Lüks yat üretimiyle adından söz ettiren Antalya Serbest Bölge, askeri ve ticari tekne üretimiyle de ön plana çıkıyor.

Lüks yat üretiminde dünyanın en iyileri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge, bu kez mavi vatanın koruyu kartallarını üretecek.

Yüzde yüz yerli donanımla, Ares Tersanesi'ne üretilecek olan Sahil Güvenlik Botları, 6 yıl içinde teslim edilecek.

Vira Haber