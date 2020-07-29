Hatay Madenli Yat Limanı İnşasında Sona Gelindi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 106 yat kapasiteli Madenli Yat Limanı ile Su Sporları Merkezi inşasında sona gelindi.

Akdeniz kıyısında yeşille maviyi biraraya getiren Arsuz ilçesinde Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle inşa edilen kentin ilk yat limanı ve Su Sporları Merkezi'nin büyük bir kısmı tamamlandı.

Her iki projenin de 20 Ağustos'tan sonra tamamlanmasıyla Hatay hem yat limanına hem de büyük bir su sporları merkezine kavuşmuş olacak.

Yapımında sona gelinen projelerin ardından bölgenin uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmasının yanı sıra turizm yönünden de cazibe merkezi olması öngörülüyor.

İki yüzer beton iskelesi yerleştirilen, 106 yatın demir atabileceği liman ve uluslararası yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak. Su Sporları Merkezi'nin hizmete girmesiyle bölge turizminin canlanması hedefleniyor.

Vira Haber