Kaplumbağa Yolu İMEAK Deniz Ticaret Odası Sponsorluğunda Temizlendi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi, Doğa ve Bilim Derneği Başkan yardımcısı Dr. Mevlüt Gürlek ile Banu Demirkent’in de katıldığı etkinlikte nesli tehlike altında olan Yeşil Deniz Kaplumbağalarının yumurtlama alanı Yeniyurt Plajında yuva çevreleri Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekibinin de desteğiyle atıklardan temizlendi.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi, Doğa ve Bilim Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mevlüt Gürlek, Yeşil Deniz Kaplumbağalarının Akdeniz’de sadece Mersin ile Samandağ arasındaki bölgede yumurtladıklarını belirterek “Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Yeşil Deniz Kaplumbağalarının üreme alanını koruma altına almıştık. Pandemi döneminde onları da unutmadık.

Yumurta bırakılan yuvalardan çıkan ve çıkacak yavruların denize sağlıklı ulaşabilmeleri için alanın atıklardan temizlenmesi gerekiyordu, arkadaşlarla birlikte bu temizliği gerçekleştirdik” dedi.

Vira Haber