Türkiye’nin Uluslararası Onaylı İlk Ecdıs’i Stm Tarafından Geliştirildi

Savunma sanayiinde askeri deniz platformlarındaki tasarım ve modernizasyon kabiliyetiyle öne çıkan STM, hem savunma hem de sivil sektör için çözümler sunmaya devam ediyor. Askeri gemilerin yanı sıra ticari deniz platformlarına da yönelik yerli yazılımla ürettiği Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi olan “STMDENGİZ ECDIS” ile STM, Türkiye’nin, denizcilik sektöründe dünya çapında geçerli olan Denizcilik Ekipmanları Direktifi-MED sertifikası Wheelmark‘ı almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., denizcilik sektörüne ilişkin faaliyetlerini, gemilerin emniyetli seyir yapmasına imkan sağlayan sistem ve çözümler geliştirerek sürdürmeye devam ediyor. Askeri deniz platformlarına yönelik kabiliyetini, ticari deniz platformlarına da taşıyan ve son olarak yerli yazılımla bu alana yönelik Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi (ECDIS) geliştiren STM, dünya çapında geçerliliğe sahip Denizcilik Ekipmanları Direktifi (MED-Marine Equipment Directive) sertifikası Wheelmark‘ı alan Türkiye’deki ilk şirket olarak STMDENGİZ ECDIS çözümünü hem askeri hem de ticari alanda kullanıma sundu.

Emniyetli seyire destek sağlıyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kurallarına uyumlu ve yedeklendiğinde kağıt haritalara alternatif olarak kullanılabilecek, bilgisayar bazlı, platformda bulunan diğer seyir yardımcıları olan Parakete, Cayro, Atalet Seyir Sistemi, İskandil, GPS, AIS vb. ile arayüzü bulunan ve seyir radarı ile (radar overlay) birlikte çalışabilen STMDENGİZ ECDIS, muhtelif elektronik seyir haritaları (ENC) (S-57, S-63, vb.) ile kullanıcısına emniyetli seyir imkanı sağlıyor.

Seyrin verimliliğine katkı sağlıyor

STMDENGİZ ECDIS, diğer veri sağlayıcılarının entegre edilmesiyle seyirsel farkındalığı artırırken; seyir planı ve değerlendirmesinde kullanılacak süreyi azaltarak seyir planının verimliliğini de artırıyor. Harita düzeltmelerinin elektronik harita üretici kuruluşlarca otomatik olarak yapılarak sisteme yüklenmesiyle seyir personeli üzerindeki yükü de azaltarak harita düzeltmelerinin verimliliğini de olumlu etkileyen sistem, elle yapılan harita düzeltmelerine ve uzun seyir planlarına olan ihtiyacı ise ortadan kaldırıyor. Kullanımı kolay ekran fonksiyonları ve yüksek çalışma performansının yanı sıra kullanıcı dostu yazılıma sahip olan ve çeşitli ekran boyutları bulunan STMDENGİZ ECDIS’de, rota planlama/düzenleme ve emniyet kontrol fonksiyonları yer alıyor.

STM, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarında kritik rol üstleniyor

Savunma sanayiindeki tecrübesi ile geliştirdiği ürün ve çözümlerle, Türkiye’nin yerel savunma ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelere kabiliyetlerini ve hizmetlerini ihraç eden STM, Türk Donanması’na platform sistemlerine yönelik %70 yerlilik oranıyla tamamlanarak teslim edilen MiLGEM Ada Sınıfı Korvetler’de ana alt yüklenicilerden biri olarak önemli bir rol oynadı. Yine Türk Donanması’nın ihtiyacı kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığınca koordine edilen “İ“ Sınıfı Fırkateyn projesinin ana yükleniciliği görevini üstlenen şirket, projeyi en az %75 oranında yerlilik oranıyla 2023 yılında teslim etmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyan TCG Ufuk (A-591)’un ana yükleniciliğini de üstlenen STM’nin, Türk Donanması’nın denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde de kritik rolü bulunuyor. Bu kapsamda STM, 2 adet “AY“ Sınıfı Denizaltıların Modernizasyonunu başarı ile gerçekleştirirken, 4 adet “Preveze“ Sınıfı Denizaltıların modernizasyonunda ise pilot ortak olarak görev aldı. STM, Türkiye’nin Milli Denizaltı Projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir aşama olacak Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Reis Sınıfı) Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında da görev alıyor.

STM Hakkında

Savunma sanayiine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM, bugün sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri ve sivil deniz platformlarından uydu çalışmalarına, insanlı komuta kontrol sistemlerinden insansız otonom sistemlere, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütmektedir.