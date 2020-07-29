Yunan Sahil Güvenlik Güçleri Sığınmacıların Paralarını Alıyor
Yunan Sahil Güvenlik unsurları, can salı içine yerleştirdikleri 23 sığınmacının telefon ve paralarını aldıkları ortaya çıktı.
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Yunan Sahil Güvenlik unsurları, botla sınırı geçmek isteyen 23 sığınmacının telefon ve paralarını aldıkları ortaya çıktı
Marmaris- Datça Bozburun Yarımadası'nda ihbar üzerine bulunan sığınmacılar Türk Sahil Güvenlik ekiplerine yönlendirildi.
Yunan Sahil Güvenlik güçlerince can salı içine koyulan 23 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik güçlerince kurtarıldı.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri aynı gün, ahşap tekne içinde bulunan 60 sığınmacıyı daha kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik güçleri cep telefonu ve paraları alınan sığınmacıların tekneleri çalışılmaz hale getirildikten sonra Türk karasularına geri itiliyor
Vira Haber
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Etiketler : Sahil Güvenlik, Marmaris, Yunanistan, Datça
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