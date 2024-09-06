Heybeliada Aquachallenge Yüzme Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliği ve koordinasyonunda, İstanbul Valiliği himayesinde gerçekleştirilen şampiyonalarda 2000’den fazla sporcu kulaç atarak eşsiz bir spor deneyimi yaşayacak. Organizasyon, TURMEPA iş birliğiyle düzenlenecek “Deniz Varsa Hayat Var” yarışı ile denizlerin korunmasının önemine de dikkat çekecek.

Heybeliada’nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri arasında iki gün sürecek şampiyona kapsamında 1 km, 2 km, 3 km ve 5 km mesafelerinde açık su yüzme yarışları gerçekleştirilecek. 10-80 yaş aralığında, yüzmeyi ve denizi seven genç ve master yüzücüler, adalar ve İstanbul manzarası eşliğinde kulaç atacak. 4x400m bayrak yarışları ve ilk gün yarışlarının ardından düzenlenecek gece yüzme etkinliği, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Ayrıca, düzenlenecek AquaKids yüzme etkinliği ile geleceğin yüzücüleri olan çocuklara denizi tanıtmak ve sevdirmek amaçlanıyor. İki gün boyunca Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün ev sahipliği yapacağı açık su yüzme yarışlarına katılacak sporcular, farklı mesafelerdeki parkurlarda kendilerini test etme fırsatı bulacak. Şampiyona, her yaştan katılımcıyı ve farklı ülkelerden sporcuları bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyacak. Yarış sonlarında düzenlenecek ödül törenlerinde, kazanan sporculara madalyaları ve ödülleri takdim edilecek.

TURMEPA’nın 30. Yılına özel “Deniz Varsa Hayat Var” yarışında daha temiz denizler için kulaç atılacak

Organizasyon kapsamında ayrıca, AquaChallenge organizasyon komitesi ile DenizTemiz Derneği/ TURMEPA işbirliğinde düzenlenecek “Deniz Varsa Hayat Var” yüzme etkinliği, spor ve iş dünyasından yüzmeye gönül veren önemli isimleri ve TURMEPA gönüllülerini ortak bir amaç için bir araya getirecek. Gönüllüler, 7 Eylül günü Heybeliada'da TURMEPA'nın 30. yılı anısına düzenlenecek bu anlamlı etkinlikte kulaç atarak denizlerin korunmasına yönelik farkındalık yaratma hedefine destek verecek.

Vira Haber