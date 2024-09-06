Sanmar Bir Yıldan Kısa Bir Süre İçinde Boluda Towage’a Dördüncü Römorkörü Teslim Etti

Robert Allan Ltd'nin Sanmar için özel olarak tasarladığı RAmparts 2400SX, 24.4 m boya, 11.25 m genişliğe, 5.25 derinliğe sahip olan VB SEEBULLE, kardeşi VB TRAGEN gibi 80 tonluk etkileyici bir çeki gücü ve 12.5 knot serbest çalışma hızına ulaşabilir. İki adet CAT 3516C ana makinelere sahip olan VB SEEBULLE, Kongsberg US 255S FP pervaneleri ile üst düzey performans sergilemektedir.

Altı kişiye kadar mürettebat barındırabilen römorkör 74.200 litre yakıt ve 10.800 litre tatlı su tankına sahiptir. Römorkör ayrıca ABS Fi-Fi 1 notasyonuna sahiptir.

Sanmar'ın Boluda Towage ile ilişkisi, geçen yıl Kasım ayında yine Sanmar filosu römorkörleri VB HORUS ve VB AMON'un satışı ve teslimatı ile başladı. Önemli bir uluslararası oyuncu olan Boluda Corporación Marítima, Avrupa, Afrika'nın batı kıyısı, Cape Verde, Latin Amerika ve Hint Okyanusu'nda faaliyet göstermektedir.

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