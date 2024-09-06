Honda Marine’in Yeni Ürünü BF350’ye Red Dot Tasarım Ödülü

Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden Red Dot’un 2024 yılı tasarım konsepti kategorisinin kazananları açıklandı. 2024 Red Dot Tasarım Ödülleri’nde Honda Marine’in en yeni ürünü olan ‘BF350 dıştan takma deniz motoru’; yüksek yakıt verimliliği, üstün performansı ve kullanıcı dostu dizaynı ile ‘tasarım konsepti’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

2023 yılının Eylül ayında Cenova Uluslararası Boat Show'da düzenlenen dünya prömiyeri ile tanıtılan BF350, 350 beygir gücü ile Honda’nın dıştan takmalı deniz motorları arasında bugüne kadarki en yüksek gücü sunuyor.

Üstün performansı ve yüksek yakıt verimliliği ile tekne kullanıcılarına ekonomik ve heyecan verici bir deneyim yaşatan BF350, yeni tasarlanan krank mili sayesinde de motorun ses ve titreşim seviyelerini düşürerek konforlu bir seyahatin kapılarını aralıyor.

V8 motora sahip olan BF350, anlık ve güçlü bir hızlanmayı BLAST™ ( Arttırılmış Düşük Devir Torku) özelliğiyle sağlarken; sabit hızlarda ECOmo modunda çalışarak, yakıt tüketimini düşürüyor. Ekstra güç gerektiğinde ise VTEC™ teknolojisi, her motor devri aralığında performansı optimize ederek benzersiz bir deneyim sunuyor.

Honda BF350; Cruise Control (Hız Sabitleme Sistemi), Tilt Limit ve Trim Support (Trim Desteği) gibi akıllı sistemleriyle kullanım kolaylığını artırarak müşteri deneyimini geliştiriyor.

Honda Marine’in hassas mühendislik anlayışının ve inovasyon kabiliyetinin bir sonucu olan BF350 dıştan takmalı deniz motoru, suyla uyumlu ince siluetiyle de yeni ve kendine özgü bir tasarım sunuyor.

Vira Haber