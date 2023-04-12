Heyelan Ve Toprak Kaymaları Ulaşımı Etkiledi

Heyelan ve toprak kaymaları sonucu kapanan Hakkari-Van kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle söz konusu kara yolunun Erziki mevkisi ile Depin bölgesi arasındaki üç noktada heyelan ve toprak kayması yaşandı.

Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu arada, bölgedeki bazı noktalarda devam eden taş ve toprak kaymaları kameralara yansıdı.

Bölgede bir saat süren çalışma sonucu yolu açan ekipler, taş ve toprak birikintilerini de temizleyerek sürücülerin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı. Karayolları ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede bekletiliyor.

Vira Haber