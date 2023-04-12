Uludağ'a Nisan Ortasında Kar Yağdı

Meteorolojik uyarıların ardından Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Sezonu 20 Mart'ta kapatan Oteller Bölgesi'nde yağışı fırsat bilenler, açık pistlerde kayak yaptı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Uludağ, geçen sene 11 Nisan'da da beyaz örtüyle kaplanmıştı. O tarihte kar kalınlığı 88 santimetre ölçülmüştü.

Vira Haber