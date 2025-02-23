Hicri Ercili Shipyard, Yalova'da İnşa Ettiği Yüzer Havuzu Denize İndirdi

Türk dizaynı ve işçiliğiyle üretilen, Bureau Veritas klasına sahip 180 metre boyunda, 35 metre iç genişliğe, 13 metre drafta ve 10 bin ton taşıma kapasitesine sahip yüzer havuz, 18 Şubat 2025 tarihinde başarıyla denize indirildi.

Yalova’da inşa edilen bu yüzer havuz, gemi inşa ve bakım işlemlerinde kritik bir rol oynayacak. Özellikle gemi tamir ve bakım hizmetleri için tasarlanan havuz, iki adet 10 tonluk hareketli vinçle donatıldı. Bu donanım, operasyonların daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak.

Hicri Ercili Shipyard yetkilileri, havuzun tüm testlerinin tamamlanmasının ardından faaliyete geçeceğini belirtti. Bu projede emeği geçen tüm ekip üyelerine teşekkür eden şirket, bu başarıyla gemi inşa ve bakım alanındaki tecrübelerini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Hicri Ercili Shipyard, bu önemli adımla Türkiye’nin denizcilik sektöründeki gücünü ve uluslararası alandaki rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor.

Vira Haber