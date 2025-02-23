Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nın Yıldızı Doğuş Marine Services Oldu

Doğuş Marine Services, sponsorları arasında yer aldığı Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda denizcilik sektörüne sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle büyük ilgi gördü. 15-22 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuarda, en son teknolojilerle donatılmış çözümleriyle denizcilik tutkunlarının odağında yer aldı.

Novamarine: Lüks ve Üstün İşçilik Bir Arada

Fuarda en dikkat çeken markalardan biri, Doğuş Marine Services’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İtalyan RIB markası Novamarine oldu. RH 1000, BS 120 ve BS 140 modelleri, göz alıcı İtalyan tasarımı, ileri teknolojik donanımı ve üstün işçilik kalitesiyle büyük ilgi gördü.

Aerofoils: Teknoloji ve Adrenalin Bir Arada

Teknoloji ve sürdürülebilirliği odağına alan Aerofoils, elektrikli sörf tahtalarıyla fuarın en dikkat çeken markalarından biri oldu. Performance Midnightblue, Adventure Hyper ve Air modelleri, denizcilik ve teknoloji tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Fuarın Göz Dolduran Markası

Denizcilik sektörüne geniş kapsamlı hizmetler sunan Doğuş Marine Services, 30 yılı aşkın Doğuş Otomotiv tecrübesini denizcilik sektörüne taşıyarak, müşteri odaklı yaklaşımıyla fark yaratmaya devam ediyor. Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda sunduğu yenilikçi ürünlerle öne çıkan Doğuş Marine Services, sektörün geleceğine yön veren çözümleriyle ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

“Doğuş Marine Services olarak Denizcilik Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlatıyoruz”

Doğuş Marine Services olarak ilk kez bir fuarda yer aldıklarını belirten Doğuş Marine Services Direktörü Mustafa Murat Uluer, “Denizcilik sektörüne yenilikçi çözümler sunmaya ve müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Doğuş Otomotiv’in köklü kurum kültürünü ve beklentilerin üzerinde hizmet anlayışını denizcilik sektörüne entegre ediyoruz. Ayrıcalıklı kurumsal hizmet anlayışımız ve müşteri odaklı modelimizle; yalnızca ürün sunmakla kalmayıp satış sonrası destek, teknik hizmetler ve müşteri deneyimi ile de sektörün referans noktalarından biri olmayı hedefliyoruz. Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda distribütörlüğünü üstlendiğimiz Novamarine ve Aerofoils gibi markalarla, ileri teknoloji ve üstün tasarımı bir araya getiren ürünlerimizi tanıtmaktan büyük mutluluk duyduk. Denizcilik dünyasında kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir inovasyon bizim için en önemli öncelikler. Geleceğe yönelik yatırımlarımız ve stratejik iş birliklerimizle, denizcilik sektörünün gelişimine katkı sağlamaya kararlıyız.”

Vira Haber