Denizciler Haklarını Arıyor: Yıpranma Payı ve Yeşil Pasaport İçin Ankara Ziyaretleri Başlıyor

Ziyaretler kapsamında, yetkili mercilerle yapılacak görüşmelerde, denizcilerin çalışma şartları ve uluslararası taşımacılıkta karşılaştıkları vize engelleri ele alınacak.

Tüm Denizcilere Çağrı: CİMER Üzerinden Başvuru Yapın

TÜRDEF, denizcilerin bu haklarını alabilmesi için güçlü bir kamuoyu desteğinin önemine dikkat çekerek, tüm denizcileri e-Devlet üzerinden CİMER başvurusu yapmaya davet etti. Denizci gruplarında etkili bir kampanya yürütülmesi halinde, Ankara’daki görüşmelerden daha somut sonuçlar alınabileceği vurgulandı.

Gemiadamları İçin Yıpranma Hakkı Talebi Yeniden Gündemde

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF), gemiadamlarının yıpranma hakkının geri verilmesi için yeni bir girişim başlattı. Konuyla ilgili CİMER üzerinden yapılan başvurularda, gemiadamlarının ağır çalışma koşullarına dikkat çekilerek, yıpranma payının tekrar yürürlüğe girmesi talep edildi.

Yapılan başvuruda, gemiadamlarının çalışma şartlarının birçok ülkede yıpranma hakkına tabi olduğu belirtilirken, Türkiye’de bu hakkın geri verilmesi gerektiği vurgulandı. Denizcilik sektöründe çalışanların, vardiyalı ve zorlu koşullarda çalıştığına dikkat çekilirken, gemi üzerinde uzun süre karaya çıkamamanın, sağlığa zarar verdiği ifade edildi.

Özellikle Belçika, Macaristan, Polonya, Portekiz, Yeni Zelanda ve İspanya gibi ülkelerde gemiadamlarına yıpranma hakkı tanındığına işaret edilen başvuruda, Türkiye’de de bu uygulamanın geri getirilmesi gerektiği vurgulandı. TÜRDEF’in başlattığı kampanyaya destek veren sektör temsilcileri, yetkililerden yıpranma payının yeniden hayata geçirilmesini talep etti.

Denizciler Yeşil Pasaport İçin Adım Atıyor

Türk denizcileri, uluslararası taşımacılık sektöründe yaşadıkları vize sorunlarının çözülmesi adına yeşil pasaport hakkı talep ediyor. Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) tarafından desteklenen girişimde, denizcilerin uluslararası sularda ülkeyi temsil ettikleri ve büyükelçiliklerin bulunmadığı bölgelerde adeta fahri konsolosluk görevi üstlendikleri belirtiliyor.

Denizciler, meslekleri gereği uzun süre yurtdışında çalışmak zorunda kaldıklarını ve vize prosedürlerinin işlerini zorlaştırdığını ve özellikle Schengen vizesi almakta yaşanan gecikmelerin, gemi değişimlerini aksattığı ve iş kayıplarına yol açtığı belirtiliyor. Buna karşın, 15 yılını dolduran avukatlara yeşil pasaport hakkı tanınırken, yılın 8-10 ayını yurtdışında geçiren denizcilerin bu haktan mahrum bırakıldığına dikkat çekiliyor.

Vira Haber