DESAN, Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Hisar Gemisinin İnşasına Başladı

Dearsan-Desan-Özata İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında üretilecek gemiler, açık denizlerde keşif, gözetleme ve güvenlik görevlerinde önemli bir rol üstlenecek.

Denizcilikte bir asırlık deneyimi bulunan Kaptanoğlu Ailesi'ne ait DESAN Tersanesi, Türkiye’nin savunma sanayiindeki stratejik projelerine bir yenisini daha ekliyor. Dearsan-Desan-Özata İş Ortaklığı tarafından yürütülecek Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemilerinin inşası için Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan anlaşma kapsamında gemilerin inşasına 20 Ocak 2025 tarihinde başlandı.

Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projede ilk gemi, pilot ortak olarak görev alan Dearsan Tersanesi, ikinci gemi ise DESAN Kaptanoğlu Tersanesi tarafından Tuzla’daki modern tersane tesislerinde inşa edilecek. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 - 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Tam boyu 99.5 m, genişliği 14.42 m ve azami sürati 24 kts olan gemiler; ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve MKE gibi Türk savunma sanayiinin önde gelen kuruluşlarına ait silah/elektronik sistemlerle donatılarak sınıfının en etkin platformlarından biri haline geldi.

Uzun görev periyodları süresince açık denizlerde etkin keşif gözetleme, karakol, izleme ve sancak/varlık gösterme, deniz güvenlik harekâtı, insani yardım harekâtı ve gerektiğinde açık denizlerde sahil güvenlik görevlerine destek sağlanması faaliyetlerini müstakil, müşterek ya da çok uluslu ortamda icra etmek üzere tasarlanan Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri, yabancı donanmalar için de cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Türk gemi mühendisliğinin ve tersaneciliğinin ulusal ve uluslararası alandaki başarısında büyük bir paya sahip olmaktan gurur duyduklaırnı belirten DESAN Kaptanoğlu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türk savunma sanayii ve tersaneciliğinin dünya çapında edindiği bu güçlü konum, yılların bilgi birikimi, özverili çalışmaları ve teknolojik gelişmelere olan hızlı uyumunun bir sonucudur. DESAN Tersanesi olarak 2020 yılında Türkiye’nin ilk Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarını Türk Deniz Kuvvetleri envanterine kazandırmakla başladığımız savunma sanayi projelerinde, bugüne kadar altı platformu başarıyla teslim ederek ciddi bir deneyim kazandık. Son olarak 11 Şubat 2025 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımız nezaretinde Malezya’da gerçekleşen törende, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için 99 metrelik bir Çok Maksatlı Sahil Güvenik gemisi inşası ile bu bölgedeki ilk gemi inşa projemizi de almış olduk.

Sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğumuz, Türk Deniz Kuvvetleri ihtiyaçları kapsamında inşasına başladığımız son projemiz Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri Projesi’nde de hedefimiz; tıpkı önceki projelerde olduğu gibi en üst kalitede üretimi yaparak projemizde yerli katkı oranını da azami seviyeye çıkarmak, çok değerli platformlarımızı bir an evvel Deniz Kuvvetlerimizin hizmetine sunmak olacaktır. DESAN Tersanesi olarak Türk savunma sanayiinin gelişimi ve ihracatına sağladığımız katkıyı daha da ileri taşımak azmi ve kararlılığı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Vira Haber