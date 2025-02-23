Türkiye'nin En Büyük, Gemi İnşa Yan Sanayi Fuarı Sona Erdi

80 ülkeden 14.252 sektör temsilcisinin ziyaret ettiği fuar, gemi inşa ve yan sanayi alanındaki en son yenilikleri bir araya getirdi.

Denizcilik endüstrisinin en prestijli buluşmalarından biri olarak kabul edilen organizasyon, dört gün boyunca yerli ve yabancı katılımcılar için önemli iş birliği fırsatları sundu. Gemi inşa, bakım-onarım, lojistik, deniz ekipmanları ve teknolojileri gibi birçok alt sektörü kapsayan fuar, sektörün geleceğine yön verecek çözümleri ve teknolojileri ziyaretçileriyle buluşturdu. Yenilikçi ürünlerin ve çözümlerin sergilendiği Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025, sektör profesyonelleri, yatırımcılar ve tedarikçiler arasında bilgi alışverişini teşvik ederek, uluslararası iş birliklerine zemin hazırladı. Fuar kapsamında düzenlenen konferans progaramı da katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Alanında uzman isimlerin yer aldığı seminlerlerde sürdürülebilir denizcilik, yeşil enerji çözümleri ve dijitalleşme konularına özel vurgu yapıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası adına Informa Markets tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 salonda birden düzenlenen 18. Expomaritt Exposhipping İstanbul, rekorlarla kapandı. Şimdiye kadarki buluşmaların en büyüğü olan fuara, Türkiye ile birlikte Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Norveç, Güney Kore, Birleşik Krallık, Danimarka, Bulgaristan, Brezilya, Lübnan, Panama ve Estonya’dan yaklaşık 1.000 firma ve marka katılırken, organizasyonu 80 ülkeden 14 bini aşkın profesyonel ziyaret etti.

Expomaritt Exposhipping İstanbul, sektördeki en güncel gelişmeleri takip etmek ve yeni iş bağlantıları kurmak isteyen profesyoneller için yine benzersiz bir platform oldu. Önceki edisyonlardaki gibi denizcilik sektörünün yarınını bugünden şekillendiren fuarın 2025 buluşmasında, gemi inşa sanayisindeki son teknolojiler ve yenilikçi üretim modelleri, sürdürülebilir denizcilik ve çevre dostu çözümler, ile akıllı gemi sistemleri ve dijital dönüşüm öne çıktı.

Sonraki buluşması 2027 yılında gerçekleşecek olan Expomaritt Exposhipping İstanbul hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, www.expomaritt.com adresini ziyaret edebilirler.

Vira Haber