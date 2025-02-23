Öğrencilerin Denizleri Koruma Projeleri Ödüllendirildi

Deniz ekosisteminin korunmasına yönelik bilimsel düşünceyi ve üretkenliği teşvik eden proje kapsamında, öğrencilerin geliştirdiği STEM projeleri jüri tarafından değerlendirilerek en başarılı üç proje düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Başkanlığı ile İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, 1 yıl boyunca 37 okulda 2.220 öğrenci ve 148 öğretmene ulaştı. Hanife Uysal Ortaokulu’nda kurulan Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyeleri sayesinde öğrencilere çevre ve deniz koruma bilinci kazandırılırken, öğretmenlere eğitici eğitimleri verildi. Proje kapsamında üretilen 12 STEM projesi, çevre ve deniz ekosistemine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine olanak sundu. Ayrıca öğretmenlere verilen eğitici eğitimleriyle çevre bilincinin sürdürülebilir hale getirilmesi sağlandı.

İskenderun’daki en başarılı üç proje belirlendi

Pojenin kapanış etkinliği 13 Şubat 2025 tarihinde Hanife Uysal Ortaokulu’nda düzenlendi. Törene İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Başkanlığı temsilcileri, TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, Okul Müdürü Yılmaz Yumuşak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin bir yıl boyunca aldıkları eğitimleri ve bilgileri kullanarak geliştirdiği 12 çevre dostu proje jüri tarafından değerlendirildi. Final değerlendirmesi sonucunda 3 okul ödül almaya hak kazandı.

1. Karapelit Ali Tekten Ortaokulu – “Temiz Hava Temiz Deniz”

2. Abdulkadir Kocabaş Ortaokulu – “Denizde Yaşam Kumda Hayat”

3. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu – “Denizlerin Koruyucusu DT-300”

“Çocuklarımız denizlerin geleceğini kodluyor”

TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir yıl önce İskenderun’da başlattığımız Geleceği Kodluyoruz. H2O’ projesiyle çocuklarımız hem teknolojiyi kullanmayı öğrendi hem de yaşadıkları çevreyi ve denizleri koruma konusunda bilinç kazandı. Projemiz kapsamında kurduğumuz atölyeler ve mavi kütüphane, İskenderun’da kalıcı bir miras olarak eğitim hayatına katkı sunmaya devam edecek. Çocuklarımızın ürettiği projeler, yaşadıkları çevreyi ve denizleri koruma konusunda ne kadar duyarlı ve yaratıcı olduklarını bizlere gösterdi. Projemizin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Başkanlığı ile İskenderun’da Mavi Okulu’muzda öğretmen ve öğrencilerle buluşmamıza liderlik eden ve bu kıymetli iş birliğinin büyümesini sağlayan İskendeurn İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Haytaz’a çok teşekkür ederiz.”

Proje, kalıcı bir etki birakacak

Proje kapsamında Hanife Uysal Ortaokulu’nda kurulan Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyeleri, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne armağan edilerek bölgedeki diğer öğretmen ve öğrencilere açık hale getirildi. Bu atölyelerde, 13 laptop, 1 3D yazıcı, 12 torna tezgahı ve diğer teknik ekipmanlarla öğrencilere ve öğretmenlere STEM eğitimi verildi. Atölyeler, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilerek tüm bölgedeki okulların kullanımına sunuldu.

Ayrıca, Mavi Okul olarak belirlenen Hanife Uysal Ortaokulu’nda 100 kitaptan oluşan bir geri dönüşüm kitaplığı olan “Mavi Kütüphane” kurularak, deniz ekosistemi, sıfır atık ve iklim değişikliği konularında bir kaynak havuzu oluşturuldu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Mavi Okul” unvanı almaya hak kazandı.

TURMEPA’nın denizlerin korunmasına yönelik eğitim odaklı projelerinden biri olan “Geleceği Kodluyoruz. H2O” projesi, İskenderun’daki öğrencilerin eğitim hayatında kalıcı bir etki yaratırken denizlerin korunmasına yönelik bilinci artırarak, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeye devam edecek.

Vira Haber