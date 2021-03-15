Himalaya Servisinin İlk Gemisi Asyaport’a Yanaştı

Asyaport uğrağı eklenen Himalaya servisinin ilk gemisi MSC EMMA’ya limanda karşılama töreni yapıldı. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş, Tekirdağ Gümrük Müdürü Erdoğan Erarslan, Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Mehmet Taştan, liman ve MSC yetkilileri katıldı. Günün anısına Gemi Kaptanı Pavel Lykov‘a Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından plaket takdim edildi.

Hindistan - Avrupa arasında hizmet veren Himalaya Servisi’ne Asyaport Limanı’nın eklenmesiyle, Avrupa’ya gidecek ihracat yükleri için servis sayısı 5’e, Hindistan’dan gelen ithalat yükleri için servis sayısı 2’ye yükseldi. Böylece Tekirdağ’dan Avrupa’nın 14 farklı limanına haftalık, düzenli ve direkt 5 farklı servisle ulaşmak çok daha kolay ve hızlı hale geldi. Servis kapasiteleri her geçen gün büyüyerek daha fazla konteyner temini ve alokasyona imkan sağlayan direkt uğraklar sayesinde transit süreler de kısaldı.

YÜKLER İTALYA YERİNE TÜRKİYE’YE GELİYOR

Himalaya servisinin Asyaport uğrağı ile İtalya’dan aktarılan yükler Asyaport’tan aktarılmaya başlandı. Asyaport’ta servis içinde bulunan 16.5 metre draftlı gemiler yanaştırılıp elleçlenebilmektedir.

Vira Haber