Bodrum Cruise Port, Viking Sea Gemisini Ağırladı

Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaşan sezonun ilk yolcu gemisi, Viking Sea, mürettebat değişikliği ve erzak alımı için Bodrum Cruise Port’a uğrak yaptı. Pandemi ile birlikte seferlerine ara veren gemi, yeniden operasyona hazırlanmak üzere Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 120 kişilik mürettebatını Bodrum Cruise Port’dan gemiye kabul etti.

Viking Sea, mürettebatını sağlık kontrolleri sonrası gemiye aldı. COVID-19 tedbirleri içeren GPH Sağlık, Güvenlik ve Çevre Protokolü operasyon sürecinde uygulandı. Otobüslerle tek tek gelen mürettebat, sosyal mesafeye uyumlu bir şekilde ateş ölçümleri sonrası gemiye biniş sağladı. Alınan önlemler çerçevesinde mürettebatın bagajları dezenfekte edilerek terminal binasına alındı. Operasyonda yer alan herkes aynı kurallara tabi oldu.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan; “Viking Sea seferi 2020 yılında COVID-19 nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörü yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi. Bugün Hudut ve Sahil Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum liman başkanlığı, Bodrum deniz polisi ve Bodrum Gümrük Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerekli bütün önemleri aldık. Başarılı geçen operasyon aynı zamanda ilerdeki seferler için de önemli bir referans olacak. Türkiye’nin stratejik konumu, gelişmiş hava ulaşım ağı ve vize uygulamalarında sağladığı kolaylıkları ile önümüzdeki dönemde başta Bodrum olmak üzere diğer Türk limanlarında da teknik seferlerin gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

İtalya’nın Trieste limanında uzun süredir demirde bekleyen Viking Sea, Bodrum’dan mürettebatını ve gerekli erzaklarının alımı sonrasında Limasol limanına geçecek. 2016 yılında inşa edilen Viking Sea, 930 yolcu kapasitelidir.

Bodrum Cruise Port 2020 yılında WTTC (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) tarafından verilen “Safe Travels” sertifikası aldı. Bir Global Ports Holding limanı olarak GPH sağlık, güvenlik ve çevre protokollerini uygulamaktadır.

Vira Haber