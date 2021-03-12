Tamer Kıran: “İş Dünyasının Sesine Kulak Verilmiş ve Ekonominin Önünü Açacak Bir Paket Gördük ”

Tamer Kıran yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının dünyada insan ölümlerinin yanı sıra ekonomilerde de büyük tahribata yol açtığını, çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye’nin bu süreçte büyük bir başarı gösterdiğini hatırlattı.

Geçtiğimiz yıl ekonomik büyümemizin toparlanmasının hız kaybetmemesi, bütçede olumsuzluk yaşanmaması ve dış dünyaya karşı rekabet avantajı sağlamamız için 100 milyar TL’lik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi başta olmak üzere bir dizi önlem alındığını hatırlatan Tamer Kıran, bunun sonucunda küresel ekonomide birçok ülke geçtiğimiz yıl daralma yaşarken ülkemizin yılı yüzde 1,8 büyüme ile kapattığını kaydetti.

Tamer Kıran, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan Reform Paketi’nin de, iş dünyası ve ekonomi ile ilgili birçok kurum ile istişare sonucu hazırlanması dolayısıyla beklentileri karşıladığını belirtti.

Reform paketinde üretim, istihdam, yatırım ve ihracata önceliğin verildiğini belirten Tamer Kıran, ülkemizin ihtiyacı olan yerel üretimin teşvik ediliyor olması, teknolojinin desteklenmesi, kadın ve genç istihdamına ayrıcalık kazandırılmasını çok değerli bulduklarını söyledi.

Yeni reformla atılan adımların verimliliği artırmayı amaçladığını, rekabet koşullarını iyileştirmeye çalıştığını kaydeden Tamer Kıran, “Yeni reform paketindeki düzenlemelerle beklenen sonuçların alınacağını düşünüyoruz.” dedi.

Kamuoyunun çok yakından beklediği bir konunun da vergi reformu olduğunu belirten Tamer Kıran, vergi sisteminin sadeleşmesi, dijitalleşmesi ve şeffaf olmasının iş dünyası ve yatırımcılar için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Reform Paketi’nde, Türkiye’de önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrar için finans ve reel sektör arasındaki kanalın iyi çalışması için tedbirler gördüklerini belirten Tamer Kıran, “Sorunlu kredilerin çözülmesi konusu daha sağlıklı bir ortam yaratacaktır. Bu konuda Varlık Yönetim Şirketleri’nin kapasitesinin güçlendirilmesi, bu çerçevede yasal altyapı oluşturulması ve potansiyeli bulunan şirketlerin ayakta tutulmaya çalışılmasını önemsiyoruz.” diye konuştu.

Pakette enflasyon ile mücadelenin ana başlıklardan birini oluşturmasını da çok değerli bulduklarını belirten Tamer Kıran, Merkez Bankası dışında Finansal İstikrar Komitesi (FİK) kurulmasının önemine değindi. Tamer Kıran, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nca üç ayda bir kamu maliyesine ilişkin bilgilendirme yapılmasının, reformların uygulanabilirliği, şeffaflığın artırması bakımından olumlu ve değerli bulduklarını vurguladı.

Tamer Kıran, “İş dünyasının sesine kulak verilmiş ve ekonominin önünü açacak bir paket gördük.” dedi.

Vira Haber