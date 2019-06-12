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Hindistan’da Vayu kasırgası alarmı

Hindistan’da Vayu kasırgası alarmı

Vayu Kasırgası Hindistan'ın batı kıyılarını yarın vurmaya başlayacak, yüz binlerce insan tahliye ediliyor.

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Hindistan'ın batı sahilindeki Gucarat eyaletini yarın  sabah vurması beklenen Vayu Kasırgası nedeniyle yüz binlerce kişinin tahliyesine  hazırlanılıyor.

Yetkililer, yarın sabah karaya ulaşması beklenen kasırga öncesinde yüz  binlerce kişinin daha güvenli yerlere tahliye edileceğini açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Gucerat eyaleti ve Diu bölgesi  yönetiminin riskli bölgelerden yaklaşık 300 bin kişiyi tahliye etmeyi planladığı  bildirildi.

Tahliye edilenlerin, 700 geçici kampa yerleştirileceği kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada da Vayu  Kasırgası'nın, perşembe sabahı, Porbandar ve Mahuva bölgeleri arasındaki kıyı  şeridinden, saatte 135 kilometre hızla karaya ulaşmasının beklendiği ifade  edildi.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), 39 ekibin, Gucerat eyaleti  ve Birlik Toprağı statüsündeki Diu'da hazır beklediğini duyurdu.

Kıyı bölgelerinde bugün ve yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

Vira Haber

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