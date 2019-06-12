 Dragut Sailing Cup tamamlandı

Turgutreis Yelken Kulübü (TYK) tarafından düzenlenen ve D-Marin Turgutreis ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dragut Sailing Cup yat yarışlarının üçüncü ayağı gerçekleştirildi. 9 Haziran’da sona eren yarışların ikinci ve üçüncü ayakları için ödül töreni düzenlendi. Kazanan takımlara ödüllerinin de verildiği sezon açılış partisine yaklaşık 300 kişi katıldı.

6-7 Nisan’da gerçekleştirilen yarışın ilk ayağında IRC 1 Divizyonda Ercüment Gümrük skipperlığında “Bodtüm Keyif 60” teknesi, IRC 2 Divizyonda Yasemin Akyıl skipperlığında “Armador” teknesi, destek Divizyonda Barbaros Uludağ skipperlığında “Nora” Teknesi birinci olmuştu.

20 – 21 Nisan’da gerçekleştirilen Dragut Sailing Cup 2.ayak yarışlarında, IRC 1 Divizyonda Yiğit Taban skipperlığında “Bodtüm keyif 60” teknesi, IRC 2 Divizyonda Burhan Kurne skipperlığında “Navita” teknesi, Destek Divizyonda ise Erol Tim Şahin skipperlığında “White Night” teknesi birinci oldu.

8–09 Haziran’da gerçekleştirilen Dragut Sailing Cup 3.ayak yarışlarında ise, IRC 1 Divizyonda Yiğit Eroğlu skipperlığında “Bodtüm Keyif 60” teknesi, IRC 2 Divizyonda Yasemin Akyıl skipperlığında “Armador” teknesi, Destek Divizyonda Barbaros Uludağ skipperlığında “Nora” teknesi birinci oldu.

Vira Haber