Hisse Senetleri

Hisse senedi, bir şirketin mülkiyetinin bir kısmını gösterir. Çoğunlukla borsalarda işlem görür ve yatırımcıların çoğunluğunun portföyünde bulunur. Şirketler, faaliyetlerini sürdürmek veya sermayeyi artırmak için hisse senedi çıkarır ve hissedar olarak da bilinen hisse senedi sahibi, şirketin varlıklarının ve kârlarının bir kısmına hak kazanır. En çok işlem gören finansal araçlar hisse senetleridir. Hisse senedi getirileri, şirketin bilanço karlarına ve yatırım tercihlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Hisse Senetlerine Nasıl Yatırım Yapılır?

Aracı kurumlar veya bankalar aracılığıyla hisse seneni alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebilir. Öncelikle internet bankacılığı veya mobil bankacılık sistemlerini kullanarak yatırım hesabı açmanız gerekir.

Borsada Kimler İşlem Yapar?

18 yaşını doldurmuş yatırım yapmak isteyen her birey ve yetki sahibi olan her kurum borsa hisselerine yatırım yapabilir. Aracı kurumlardan danışmanlık alarak kendi portföyünüzü oluşturabilirsiniz.

Hisse senedi yatırımında nelere dikkat etmek gerekir?

Borsada en çok işlem gören yatırım aracı hisse senetleridir. Borsada yatırım yapmak istediğinizde aklınızda tutmanız gereken bazı önemli hususlar şunlardır:

• Yatırım yapmadan önce paranızı yatırmak istediğiniz firma hakkında detaylı bir araştırma yapmalısınız.

• Borsada hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olduğunuzdan emin olun veya yatırımlarınız için bir uzmana danışın.

• Riskinizi azaltmanın bir yolu, zaten aşina olduğunuz bir alanda firmalarla yatırım yapmaya başlamaktır.

• Yatırım portföyünüzü düzenli olarak kontrol etmeli ve ulaşılabilir hedefler koymalısınız.

• Risk, piyasanın hareket aralığı ve değişim hızı ile orantılı olarak artacağından, piyasadaki dalgalanmaya dikkat etmelisiniz.

• Bir hisseyi ne kadar süre ile elinizde tutacağınıza karar vermelisiniz.

Hisse Senedi Ne Zaman Alınır?

Bir hisse senedinin hem rayiç değeri hem de piyasa değeri mevcuttur. Borsadaki piyasa fiyatına ek olarak hisse senedinin gerçek değeri de göz önünde bulundurulmalıdır. Hisse senedinin piyasa değerinin gerçeğe uygun değerinden yüksek olduğunda hisse senedi satışından kar elde edebilirsiniz. Hisse senetlerinin gerçek değerlerini elde etmek için farklı analiz teknikleri kullanılır.

Borsada İşlem Gören Enstrümanlar Nelerdir?

Borsa İstanbul’da 4 temel piyasa vardır: Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası. Bu piyasalarda işlem gören araçlar şu şekildedir:

Menkul kıymetler

Hisse senetleri, tahviller ve bonoları içeren menkul kıymetler, borsada işlem gören finansal ürünlerdir. Portföylerinin genel riskini azaltmak için bazı yatırımcılar bu stratejilere yönelirler. Tahvil ve bonolar, ana yatırımın geri dönüşünü ve vade sonunda faizi garanti eden sabit getirili finansal araçlar oldukları için yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

Döviz

Döviz popüler bir yatırım aracıdır. ABD doları, İsviçre frangı, İngiliz sterlini, Japon yeni, euro, Avustralya doları ve Kanada doları başlıca döviz çiftleri örneklerindendir.

Emtialar

Emtialar, çeşitli üreticiler tarafından seri olarak üretilen ve genellikle tek tip kalitede olan, yaygın olarak kullanılan ürünlerdir. Altın, gümüş ve bakırdaki işlem hacmi diğer enstrümanlara kıyasla nispeten düşük olsa da yatırımcılar varlıklarının değerini belirlemek için emtiaları tercih ederler.

Borsa Endeksleri

Genel piyasa eğilimi hakkında bir fikir edinmek için birkaç borsa endeksi analiz edilmelidir. Başta hisse senetleri olmak üzere bu endeksleri oluşturan finansal araçlarda büyük hacimlerde işlem gerçekleşmektedir. Örneğin BİST 100, BİST 50 ve BİST 30 endeksleri, Borsa İstanbul'daki trendi anlamanıza yardımcı olabilir.

Vadeli İşlem Kontratları

Vadeli işlem sözleşmesi, belirli bir malın veya menkul kıymetin gelecekte belirli bir tarih ve saatte belirli bir fiyattan alınması veya satılması için yapılan yasal bir anlaşmadır. Malın veya güvenliğin fiyatı önceden belirlenir. Vadeli işlem borsasında kalite ve miktar açısından futures, forward ve opsiyon olarak standartlaştırılmıştır.