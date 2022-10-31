DÖDER Türkiye Turnesini Tamamladı

Denizci Öğrenciler Derneği 24. döneminde sırasıyla Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerindeki; Zonguldak, Samsun, Ordu, Rize, Trabzon, İskenderun, Mersin, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ şehirlerinde bulunan 26 farklı denizcilik bölümlerini ziyaret etti.

Türkiyenin dört bir yanındaki denizci öğrenciler DÖDER ekibini büyük bir ilgiyle karşılarken, yönetim kurulu ziyaretlerinde öğrencilerin dernekle tanışması amacıyla seminerler düzenledi. Seminer içeriğinde yeni dönem planlarından bahseden 24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan Akın, seminer sonunda denizci öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yapılan Türkiye Turnesi sonucunda Denizci Öğrenciler Derneği ülkenin dört bir yanındaki denizci öğrenciler ile birebirde görüşme fırsatı bulmuş olup, öğrencilerin sorunlarını dinleyip Denizci Öğrenciler Derneği'nin sektördeki öneminden ve öğrencilere neler katabileceklerinden bahsettiler.

